Opvouwchinezen en dubbele displays

Het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, de jaarlijkse hoogmis van de telecom stond de voorbije week grotendeels in het teken van smartphones met vouwbare dan wel dubbele schermen. We zetten de mobiele trends voor 2019 op een rij.

Het begon al enkele dagen voordat het MWC goed en wel losbarstte, met de aankondiging van de Samsung Galaxy Fold. Het nieuwste toestel van de Zuid-Koreaanse techreus heeft een flexibel oledscherm dat in opengeklapte toestand 7,3 inch groot is en drie apps tegelijk kan tonen. Aan de voorzijde heeft de Fold nog een derde scherm van 4,6 inch, om het toestel als normale smartphone te gebruiken. Achterop zitten drie camera’s, dezelfde als op de eveneens nieuwe Galaxy S10+. Binnenin zitten twee frontcamera’s, waardoor rechts bovenaan een inkeping zit in het scherm. De Fold komt op 3 mei naar Europa en kost 1.999 euro. Naast het LTE-model (4G) komt er ook een 5G-uitvoering.

Concurrent Huawei kwam in Barcelona ook met een vouwbare 5G-smartphone met een oledscherm dat uitklapt tot 8 inch, de Mate X. Het scherm is beduidend breder dan dat van de Galaxy Fold, bijna vierkant zelfs, en dichtgeklapt zit het scherm niet vanbinnen, maar aan de buitenkant. Dat lijkt een paar voordelen te hebben. Allereerst heb je voor het gewone gebruik (lees: dichtgeklapt) een groot scherm van 6,6 inch ter beschikking. Dat is twee inches meer dan bij de Samsung. Ook handig aan deze opvouwchinees is dat voor selfies hetzelfde camerasysteem kan worden gebruikt als voor ‘normale’ foto’s. In dichtgeklapte toestand belandt de optiek namelijk naast het scherm, waardoor bij de Mate X geen inkeping nodig is. Overigens: zowel bij Samsung als bij Huawei is de ‘vouw’ in het scherm niet compleet onzichtbaar. Ook de Mate X kan meerdere apps tegelijk draaien, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is een kiekje uit de fotoapp naar een e-mail te slepen, een functie die de fabrikant ‘side-by-side interaction’ noemt. De Huawei Mate X komt later dit jaar eerst op de markt in landen waar 5G beschikbaar is en heeft een stevig prijskaartje van 2.299 euro.

De Galaxy Fold en de Mate X zijn niet de eerste vouwbare smartphones. Die eer was voor de FlexPai van het Chinese Royole die eind vorig jaar werd onthuld. Het 7,8 inchtoestel dat we in Barcelona konden uitproberen oogde wat minder gesofisticeerd dan de Galaxy Fold en de Mate X, maar is met 1.388 euro een stuk ‘goedkoper’.

Scherm ernaast of achterop

Smartphonebouwers als LG en Nubia lieten op MWC zien dat een groter schermoppervlak niet noodzakelijk een vouwbare smartphone vereist. LG stelde op de beurs zijn eerste 5G-telefoon voor, de V50 ThinQ 5G, samen met een opmerkelijk accessoire: een optioneel hoesje met een tweede oledscherm dat een grootte heeft van 6,2 inch en in opengeklapte toestand het 6,4 inchdisplay van de telefoon zelf flankeert. Met dat Dual Screen kunnen gebruikers op het ene scherm bijvoorbeeld een film kijken, terwijl ze op het andere surfen. De beide displays kunnen vier apps tegelijk weergeven en in bepaalde games fungeert het tweede scherm als een controller. De V50 ThinQ 5G komt wellicht niet (meteen) naar de Benelux en een prijs is ook nog niet bekendgemaakt.

Het voordeel van een opvouwbare smartphone is dat het een telefoon en tablet in één is. Het nadeel: de prijs.

Nubia, een Chinese telefoonmaker die vroeger onderdeel was van de netwerkgigant ZTE, koos voor een andere Dual Screen-aanpak. De Nubia X heeft een scherm aan de voor- en achterkant, van respectievelijk 6,26 inch en 5,1 inch. Het achterste display, dat nauwelijks te zien is als je het uitschakelt, dient vooral om selfies te maken. De Nubia X heeft geen frontcamera, waardoor het hoofdscherm nagenoeg de hele voorzijde inpalmt. Een andere blikvanger bij Nubia was de Alpha, een smartphone met een buigbaar scherm die je zoals een smartwatch rond je pols draagt. De Nubia X zou ongeveer 420 euro gaan kosten, de draagbare smartphone is er vanaf 449 euro. Of de toestellen ook naar België komen is nog niet bekend. En Apple? Dat is nooit aanwezig op MWC, maar uit ingediende patenten valt af te leiden dat het bedrijf wel degelijk plannen heeft voor een vouwbare iPhone.

Nieuwe vlaggenschepen

LG stelde op MWC zijn nieuwe G8- en G8s-telefoons voor, Sony Mobile hield zijn Xperia 1 boven de doopvont en we konden uitgebreid aan de slag met het kersverse vlaggenschip van Samsung, de Galaxy S10. Die komt op 8 maart in drie modellen uit: de ‘gewone’ S10 met een 6,1 inchscherm (vanaf 899 euro), de grotere S10+ van 6,4 inch (vanaf 999 euro) en een nieuw instapmodel, de S10e (749 euro), dat onder meer verkrijgbaar is in opvallend kanariegeel. De S10+ wordt ook beschikbaar in een versie met 1 terabyte ingebouwd opslaggeheugen. Verder onthouden we van de nieuwe Galaxy vooral het indrukwekkende Dynamic Amoled-display, ’s werelds eerste ultrasonische vingerafdrukscanner (in het scherm) die de vingertop in 3D analyseert, en de Super Steady-functie voor onbewogen video-opnames. Ook handig is dat je met de S10 draadloos een ander Qi-gecertificeerd apparaat kan opladen, gewoon door ze op elkaar te leggen, een feature die eerder al opdook bij de Huawei Mate 20 Pro.

Nog gespot op het Mobile World Congress HMD Global gaf een voorproefje van de Nokia 9 PureView, een smartphone met aan de achterkant vijf camera’s (!) met Zeiss-optiek. De lenzen smelten hun beelden volgens de fabrikant samen tot één beeld van hoge kwaliteit. Vanaf 15 maart verkrijgbaar voor 599 euro. Microsoft toonde de HoloLens 2, een nieuwe versie van zijn bril voor augmented reality. De headset kreeg een breder blikveld, is lichter, herkent de handen van de gebruiker én volgt de oogbewegingen. Met een prijskaartje van 3.500 dollar richt Microsoft zich vooral op bedrijven. Bij Motorola zagen we een opklikmodule voor de Z3 en Z3 Play die 5G-connectiviteit toevoegt aan deze smartphones. Voorlopig alleen verkrijgbaar in de VS, via een samenwerking met de provider Verizon. Motorola toonde ook zijn nieuwe line-up voor de G7. Vooral de Moto G7 Power maakt indruk, met een accu van 5.000 milliampère-uur die tot 60 uur (2,5 dagen) meegaat.

Van de LG G8(s) ThinQ onthouden we vooral de zogeheten Time of Flight-camera aan de voorkant. Die meet via lichtweerkaatsing de afstand tot het object en beschikt daardoor over heel nauwkeurige diepte-informatie. Dat moet niet alleen betere foto’s opleveren, maar maakt het ook mogelijk om de telefoon via handgebaren te bedienen: zo kan je bijvoorbeeld ‘in de lucht’ aan een virtuele volumeknop draaien. Nog uniek aan de G8(s) is de handpalmherkenning, waarbij de Time of Flight-camera gecombineerd wordt met een infraroodsensor. Het toestel moet in de eerste helft van 2019 verschijnen, prijzen zijn nog niet bekend.

Ook Sony Mobile had enkele primeurs bij. Zijn paradepaardje, de Xperia 1, is de eerste smartphone met een 4K-oledscherm met 21:9-verhouding, het formaat dat ook in de bioscoop wordt gebruikt. De Xperia 1 is ook de enige telefoon waarbij de camera’s van het toestel automatisch scherpstellen op de ogen voor een foto. De richtprijs is 949 euro.