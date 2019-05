Orange betaalt 515 miljoen voor Belgisch-Nederlands beveiligingsbedrijf SecureLink

SecureLink, een van oorsprong Belgisch IT-beveiligingsbedrijf, komt in handen van de Franse telecomreus Orange in een deal van 515 miljoen euro. De oprichters passeren, niet voor de eerste keer, langs de kassa.

De oprichters hebben wel nog een ‘kleine’ aandelenparticipatie in SecureLink - hoeveel precies is niet bekend - en passeren nu dus een tweede keer langs de kassa. In de deal bedraagt de ondernemingswaarde van SecureLink 515 miljoen euro.

Marktleider

SecureLink boekte vorig jaar 248 miljoen euro omzet en staat vooral sterk in Scandinavië, de Benelux, Duitsland en het VK. ‘Met de overname wordt Orange een leider in de Europese cybersecuritysector, met meer dan 600 miljoen omzet (pro forma) in 2018 en een aanwezigheid in acht Europese landen, goed voor 75 procent van de markt’, staat in een persbericht.