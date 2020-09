Orange gooit zich vol op cyberveiligheid

De Franse telecomgroep Orange wil in Europa en in ons land de marktleider worden in cyberbeveiliging voor bedrijven. ‘Over twee jaar willen we 1 miljard euro omzet halen.'

Orange Cyberdefense (OCD), de beveiligingsdivisie van Orange, eiste de voorbije jaren nooit een hoofdrol op bij de Franse telecomgroep. Maar daar komt nu verandering in. Orange deed de voorbije maanden enkele grote overnames in de sector - onder meer van het Belgisch-Amerikaanse SecureLink - en legde daarmee de basis voor een ambitieus plan om de Europese marktleider te worden, met tegen 2022 een omzet van 1 miljard euro. Hoe groot die omzet vandaag is, zegt het bedrijf niet.

Ons land speelt in de groeistrategie een belangrijke rol, al was het maar omdat 300 van de 2.200 werknemers van Orange Cyberdefense hier aan de slag zijn. Die Belgische afdeling wordt sinds begin dit jaar geleid door Filip Verstockt (47), een oudgediende uit de Belgische telecomsector die eerder al verkoop- en managementfuncties had bij Telindus, Orange en Alcatel-Lucent.

Orange Cyberdefense Orange Cyberdefense zag het levenslicht in 2014, na de overname en naamsverandering van het Franse securitybedrijf Atheos. Sindsdien volgden nog nieuwe overnames, onder meer van het Britse SecureData en het Belgisch-Nederlandse SecureLink. Het beveiligingsbedrijf van de Orange-groep telt vandaag meer dan 250 beveiligingsanalisten en -researchers in 16 centra wereldwijd. Die behandelden vorig jaar 35.000 veiligheidsincidenten. In ons land heeft Orange Cyberdefense Belgium kantoren in Rotselaar, Nijvel, Antwerpen, Gent en Brussel.

Securelink

Verstockt is volop bezig met de integratie in ons land van twee recente overnames. De grootste was de aankoop van SecureLink in mei vorig jaar, voor 515 miljoen euro. Dat bedrijf werd in 2003 opgericht door een trio Vlaamse ondernemers en later overgenomen door de Amerikaanse private-equitygroep Investcorp. Die bouwde het via overnames uit tot een Europese speler. Eerder had Orange al het Leuvense bedrijf Zionsecurity overgenomen van de oprichters Erwin Geirnaert en Jessica Nieuwdorp.

Na het stroomlijnen van de interne organisatie, de juridische fusie en de naamsverandering naar Orange Cyberdefense Belgium wil Verstockt binnenkort een campagne lanceren om het beveiligingsbedrijf van Orange beter bekend te maken in ons land.

De groeivooruitzichten voor ons land zijn goed, zegt hij. ‘Voor de komende jaren zien we in België zeker een dubbelcijferige groei. Onze grootste markt is vandaag die van de middelgrote bedrijven, die we rechtstreeks bedienen. De sterkste groei zit echter in grote bedrijven en multinationals. Die worden bediend door Orange Business Services (de bedrijvenpoot van Orange, red.), waarbij Orange Cyberdefense Belgium dienstdoet als een competentiecentrum.’ Daarnaast gaat Orange Cyberdefense ook meer interne beveiligingsdiensten leveren aan de Orange-groep.

Het samenbrengen van competenties in één grote groep is een logische strategie, zegt Verstockt. ‘De kennis is vandaag heel versnipperd, terwijl cyberveiligheid almaar complexer wordt en veel klanten de evoluties niet meer kunnen volgen. Wij willen die kennis samenbrengen.’ Op die manier kan Orange Cyberdefense inspelen op het feit dat bedrijven hun securitybeleid in toenemende mate uitbesteden.