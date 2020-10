'Overheden en banken worden eerste aanbieders van digitale datakluizen'

De Vlaamse overheid experimenteert volop met Solid, een nieuwe manier om met gebruikersdata om te gaan. De nieuwe aanpak kan nieuwe bedrijven doen ontstaan. Het Brusselse Digita is een voorloper.

De vader van het web, Sir Tim Berners-Lee, keek lang met lede ogen toe hoe grote techbedrijven zoals Google en Facebook eindeloos data verzamelen over hun gebruikers. Veelal zonder dat die enig idee hebben wie wat met die data doet. Terwijl het voor de gebruiker zelf omslachtig is om data van pakweg Facebook over te zetten naar een ander platform.

In 2018 nam Berners-Lee vrij bij het Amerikaanse onderzoeksinstituut MIT om het bedrijf Inrupt te lanceren. Dat moet helpen een ecosysteem rond Solid te lanceren dat een nieuw web bouwt, waar gebruikers hun data wel onder controle hebben.

Berners-Lee was deze week op een studiemiddag van de Vlaamse overheid, de UGent en de innovatiehub Imec. Minister-president Jan Jambon (N-VA) sprak er de hoop uit dat Vlaanderen na biotech ook datatech als troef kan uitspelen. Universiteiten, overheid en de privésector moeten mekaar dan vinden. Op de bijeenkomst was een van de sprekers Tom Haegemans, een medeoperichter van Digita, een start-up in het prille Solid-ecosysteem. Haegemans gaf op 1 oktober het hoogleraarschap bij de KU Leuven op om geaffilieerd onderzoeker te worden en zich voluit op Digita te storten.

Regels en standaarden

'Solid is een verzameling van standaarden die, als ze gevolgd worden, het mogelijk maken data vlot te laten circuleren tussen verschillende informaticasystemen', legde Haegemans uit in de marge van de studiemiddag. 'De Solid technologie is gebaseerd op oude, vertrouwde webstandaarden.'

Op zogeheten Solid-servers zit de data opgeslagen in kluisjes. De gebruikers beslissen wie welke data kan zien, en hebben een overzicht van wie toegang heeft tot de gegevens. Data circuleren veel makkelijker, maar er zit ook veel meer controle op. 'Digita maakt de middleware, software die bestaande informaticasystemen doet praten met de nieuwe Solid-server.'

Mijn Burgerprofiel

Digita won begin dit jaar de Brussels Innovative Starters Award en inmiddels kreeg het ook 350.000 euro Europese subsidies. Nu blijkt dat de Vlaamse overheid een eerste grote klant is. Met Mijn Burgerprofiel wil de overheid de ideeën achter Solid testen. De burger vindt daar allerlei attesten en informatie over zijn transacties met de overheid terug.

Met Solid kan die informatie vlot worden gedeeld met andere partijen zoals notarissen, banken en verzekeraars. Tegelijk krijgt de burger een overzicht van wie de informatie kan zien. Digita is volop betrokken bij dit project en ook Inrupt leverde een significante bijdrage.

Volgend jaar kan de burger rekeninggegevens en e-mailadressen beheren via Mijn Burgerprofiel, en dat op basis van Solid. Maandag lanceerde Digita ook een eerste open demo op www.inox.app. Via die pagina kan een 'pod' worden gemaakt, een 'kluis voor digitale data'. Vervolgens kan in een 'pod browser' de inhoud van verschillende pods worden gecombineerd in één virtueel overzicht, ook wel 'virtuele kluis' genoemd.

'Die pod browser of virtueel dashboard kan je vergelijken met e-mailapps: je hebt verschillende mailboxen (hotmail, gmail, …) en je kan al die mailboxen bevragen met outlook en in outlook kan je één gecombineerd virtueel overzicht krijgen van al die mailboxen. Hier is een mailbox analoog aan een pod ('kluis') en is outlook analoog aan het virtuele dashboard ('virtuele kluis').' De gebruiker zal kluisjes hebben bij verschillende instanties en die verbinden met het virtuele dashboard. Gegevens van het gezondheidsdossier, de bank, de notaris en de supermarkt worden op termijn zo gecombineerd (zie infografiek).

Schermvullende weergave ©Mediafin

Hoe veilig is zo'n virtuele kluis? Waarschijnlijk gaan er zich verschillende bedrijven manifesteren die beveiligde oplossingen aanbieden en misschien zal een toekomstig Vlaams 'datanutsbedrijf' certificaten uitreiken voor dergelijke aanbieders.

Overheden en banken

'Op korte termijn zullen er hoogstwaarschijnlijk enkel 'readable' pods zijn, met data die de gebruiker kan zien maar niet kan veranderen. Overheden en overheidsbedrijven zullen die aanbieden. Dat past bij hun maatschappelijke taak. Eventueel volgt ook de banksector, om te voldoen aan de regelgeving', aldus Haegemans.

'Op lange termijn zullen andere sectoren aansluiten zoals retail en zullen er aanbieders van read-and-writable pods bijkomen - kluizen met data die wel door de gebruiker kunnen worden gewijzigd. Die laatste pods zijn zeer interessant omdat die het zullen mogelijk maken op termijn Facebook & co. te vervangen. Om je likes, foto's, en dergelijke op te slaan heb je nu eenmaal schrijfrechten nodig.'

Of Facebook inderdaad sneuvelt door Solid, valt nog af te wachten. Maar hopelijk krijgen we wel geleidelijk aan een beter overzicht en meer controle over onze data.