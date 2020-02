'Overheid moet digitale factuur verplichten'

Slechts 5 procent van alle facturen in België wordt vandaag helemaal elektronisch verstuurd en afgehandeld, constateert de organisatie Digicrowd. Dat is een initiatief van vier grote specialisten in kmo-software (Sage, WoltersKluwer, Winbooks en Codabox) die sinds vorig jaar de krachten bundelen om e-invoicing ingang te doen vinden in ons land.