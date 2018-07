PC-verkopen stijgen voor het eerst in zes jaar

De omzet uit de verkoop van personal computers kende in het tweede kwartaal zijn eerste toename in zes jaar, vooral dankzij de groei op de zakelijke markt. Dat blijkt uit cijfers van de marktonderzoekers Gartner en IDC.

Bij de pc-fabrikanten rolden alles samen 62,1 miljoen computers van de band, een stijging met 1,4 procent. Die kleine toename betekent wel een trendbreuk, want de pc-verkoop kalft al jaren af omdat consumenten veel meer gebruik zijn gaan maken van smartphones en tablets.

Volgens Gartner komt het grootste deel van de winst uit de bedrijvenmarkt. De introductie van het besturingssysteem Windows 10 was voor veel bedrijven een aanleiding om hun computerpark te vernieuwen. In de consumentenmarkt bleef de verkoop wel dalen, zegt Mikako Kitagawa, een analist bij Gartner. Zij verwacht dat de markt de komende twee jaar de daling zal hervatten.

De strijd om de eerste plaats op de computermarkt is intussen wel spannend. Volgens Gartner halen zowel het Chinese Lenovo als het Amerikaanse HP een marktaandeel van 21,9 procent. De nummer drie is Dell (16,8 procent), op afstand gevolg door Apple (7,1 procent).

Ook een gelijklopend onderzoek door IDC bevestigt het herstel van de computermarkt. Volgens IDC lag de verkoop van desktops, notebooks en desktops in het tweede kwartaal op 62,3 miljoen stuks, een stijging van 2,7% ten opzichte van een jaar eerder. Dat is beter dan de prognose van IDC, dat slechts op 0,3% groei had gerekend.