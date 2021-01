Papieren archivaris haalt digitale scanbeheerder binnen

De documentenbeheerder Youston koopt zijn sectorgenoot iGuana en wordt het grootste digitaliseringsbedrijf van ons land. De kers op de taart is de overname van de boekscannermaker Qidenus. 'Een eyecatcher voor de wereldwijde bibliotheekmarkt.'

'We zijn heel complementair', zegt Pieter Vansynghel, de topman van het Limburgse Youston. 'Wij zijn actief in het ophalen, archiveren, digitalisering en verwerken van papieren archieven. iGuana heeft een digitaal platform waarop bedrijven, ziekenhuizen en overheidsdiensten hun documenten kunnen beheren en scannen. Onze klanten kunnen gebruikmaken van hun digitaal platform. Die van iGuana kunnen ons track-and-tracesysteem voor documenten gebruiken.'

Met de overname is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid. De twee Belgische eigenaars van iGuana, Stéphane Horta en Herwig Eelen, blijven op post. Ze kochten het bedrijf zes jaar geleden via een mbo over van het Duitse Allgeier. De omzet gaat maal drie, het aantal werknemers stijgt van 45 naar 120 en er komen antennes in Nederland, Praag, Wenen en Cyprus.

Youston investeerde vorig jaar 25 miljoen euro in de uitbreiding van zijn opslagruimte op de voormalige Ford-site in Genk. Dat moet het grootste papieren archief van Europa worden. Youston archiveert er miljarden vertrouwelijk documenten van onder meer KBC, de NMBS, Bpost, Esso, FedEx en meer dan 4.000 kmo's. Dat gebeurt in meer dan 800.000 dozen, alles samen goed voor 150 kilometer aan papier. Door de uitbreiding kan de opslagcapaciteit in de betonnen bunker vertienvoudigen tot meer dan 5 miljoen archiefdozen.

Youston zal op vraag van klanten ook documenten scannen en digitaal ter beschikbaar stellen. Zo moeten bedrijven niet zelf hun papierberg digitaliseren.

Door de overname van iGuana krijgt Youston er een digitaal platform bij. Dat wordt gebruikt door tientallen bedrijven en meer dan 50 ziekenhuizen, onder andere voor patiëntenbestanden. 'We kunnen nu de volledige overgang van de papieren naar de digitale werking coördineren', zegt Vansynghel die Youston in 2009 overnam van stichter Jean-Paul Coenen. 'Dat is een zegen voor bedrijven en overheden die meer telewerken. Onze scancapaciteit stijgt naar 1 miljoen pagina's per dag.'

