Paul Allen - 1953-2018

Paul Allen, die samen met Bill Gates in 1975 Microsoft oprichtte, is maandag overleden. Hij werd 65 jaar.

In het Amerikaanse Seattle is maandag technologiepionier Paul Allen gestorven. Samen met Bill Gates richtte hij in 1975 Microsoft op, waardoor hij hielp een industrie te creëren die software maakte voor kleinere, betaalbare persoonlijke computers.

'Ik ben diepbedroefd dat een van mijn oudste en dierbaarste vrienden is heen gegaan', zegt Bill Gates. 'Paul was een echte partner en goede vriend. Persoonlijke computers zouden niet bestaan hebben zonder hem.' Waar Gates wordt gezien als het marketinggenie achter Microsoft, wordt Allen gezien als het technologisch genie.

Microsoft-CEO Satya Nadella laat weten dat ,,Allens bijdragen aan ons bedrijf, onze industrie en aan onze gemeenschap''

onmisbaar zijn geweest. 'Stil en aanhoudend', noemt hij hem.

Allen stapte op als ondervoorzitter bij Microsoft in 1984 omdat hij toen al leed aan hodgkinlymfoon en onenigheid had met Gates. Hij bleef in de raad van bestuur tot 2000. In 2009 werd hij met succes behandeld voor non-hodgkinlymfoon. Twee weken geleden bleek dat de ziekte was terug gekeerd.

'Hij verdiende veel meer tijd, maar zijn bijdragen aan de wereld van technologie en philantropie zullen nog generaties lang blijven voortleven', zegt Gates. De twee waren oude schoolvrienden en braken voortijdig hun studie af om Microsoft op te richten.

Bloomberg schat het vermogen van Allen op zo'n 26 miljard dollar. Hij staat daarmee op plek 44 van de lijst van rijkste personen op aarde. Allen investeerde zijn geld in onder meer het Amerikaanse basketbalteam de Portland Trail Blazers en het American footballteam de Seattle Seahawks.

Maar evengoed investeerde hij honderd miljoen dollar in hersenonderzoek, natuurbescherming of 25 miljoen dollar in de zoektocht naar buitenaards leven, kocht hij de tv-zender Sport News of schilderijen van Picasso, Liechtenstein en Claude Monet, of financierde hij diepzee-zoektochten naar historische Amerikaanse schepen of de eerste commerciële space-huttle in de ruimte.

Allen schreef in 2011 de autobiografie 'Idea Man'. Daarin vertelt hij hoe Bill Gates in 1983 hem probeerde uit Microsoft te kopen aan vijf dollar per aandeel. Allen vroeg er tien en Gates wilde niet bettalen. Toen Microfoft in 1986 naar de beurs ging, noteerde het aan 21 dollar per aandeel. Vandaag noteert het aan 107 dollar per aandeel.