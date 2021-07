Personeelstekort in IT-sector op precoronaniveau

Corona is nog niet weg of de IT-sector zit weer met de handen in het haar: de chronische personeelstekorten zijn terug van heel even weg geweest. Ze dreigen de komende maanden alleen groter te worden.

Het aantal vacatures in de sector van de informatietechnologie zit weer op het precoronaniveau en zal de komende maanden allicht nog toenemen. In de zoektocht naar oplossingen en de jacht op talent moeten bedrijven creatief uit de hoek komen.

De cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB spreken boekdelen: de afgelopen maanden schoot het aantal openstaande vacatures voor informatici en ICT-medewerkers omhoog. In mei stonden bij de VDAB 1.668 vacatures open voor IT-profielen. Dat was welgeteld een vacature minder dan in januari 2020, toen van corona in ons land amper sprake was. Vooral de nood aan analist-ontwikkelaars is hoog. Daarvoor staan bijna 300 vacatures open.

Veel bedrijven komen terug op hun outsourcing. De flexibelere manier van werken is moeilijk te verenigen met mensen die in andere tijdzones werken. Daniëlle Jacobs CEO Beltug

Nadat de coronacrisis was uitgebroken, hadden veel IT-bedrijven uit onzekerheid openstaande vacatures ingetrokken. Maar die aarzeling was van korte duur. ‘Aan het einde van de zomer vorig jaar zijn we alweer op volle kracht gaan aanwerven’, zegt Anik Stalmans, hr-directeur bij de IT-reus Cegeka. Het bedrijf heeft in Vlaanderen zowat 180 vacatures openstaan. 'We zullen dit jaar ruim 400 mensen nodig hebben’, zegt Stalmans.

Schermvullende weergave Tijdens corona was er een korte dip in de vacaturecijfers voor IT-profielen.

‘Ja, er zijn grote personeelstekorten bij de IT-bedrijven, maar de nood is hoog bij hun klanten’, zegt Daniëlle Jacobs, CEO van Beltug, de organisatie van IT-beslissers in bedrijven. ‘Ik krijg bijna dagelijks e-mails van ondernemers die vragen of ik niet iemand ken.’

Advocaten, machinefabrieken, consultants en overheidsbedrijven: allemaal schreeuwen ze om gekwalificeerde IT-ers. IT-bedrijven zijn vaak een veel aantrekkelijkere werkgever voor IT-ers dan andere bedrijven omdat ze bij die eerste categorie meer groeimogelijkheden hebben.

De sector beleeft de perfecte crisis: boven op het structurele tekort was er al voor corona een digitale versnelling in kunstmatige intelligentie, big data, cloud computing en robotica. Daar kwam vorig voorjaar de coronacrisis bij. Die gaf een enorme boost aan thuiswerk en de verdere digitalisering van een hoop werkprocessen. Van telewerken via videoconferencing tot e-commerce, het was allemaal in opmars.

Out of India

Ook het outsourcen van ICT-werk staat onder druk. ‘Jarenlang zag je dat de ontwikkeling van software heel vaak werd uitbesteed, vooral aan bedrijven in India. Dat had twee voordelen: het was veel goedkoper en de verplaatsing van werk verlichtte de druk op de vacaturemarkt voor programmeurs. ‘Maar op die outsourcing komen veel bedrijven nu terug’, zegt Jacobs. ‘Er wordt almaar meer ‘agile’ gewerkt en die flexibiliteit is moeilijk te verenigen met mensen die op grote afstand en in andere tijdzones werken. En er is bij het ontwikkelen ook almaar meer overleg nodig.’ Daarom wordt meer geoutsourcet naar Oost-Europa. Vooral Oekraïne is tegenwoordig een populaire locatie.

Bedrijven proberen het personeelstekort tegen te gaan met radiospots en zomerscholen.

De ontwikkeling die niet meer geoutsourcet wordt, moet hier gebeuren en daar zijn extra mensen voor nodig. Tegelijk meldt Cegeka dat het weer aanwerft in Roemenië. ‘Die ‘near shoring’ heeft door corona een extra impuls gekregen, omdat ons hele bedrijf ineens gewend raakte aan het vanop afstand samenwerken’, zegt Stalmans.

Onorthodoxe oplossingen

Het structurele personeelsprobleem noopt bedrijven tot onorthodoxe oplossingen, naast de klassieke wervingsmethodes. Zelfs de hippe webdienstenaanbieder Combell zet radiospots in om personeel te werven.

Het Brusselse IT-bedrijf CTG organiseert vanaf eind deze maand zomerklassen voor niet-ICT-personeel bij bedrijven. Daarbij leren boekhouders en hr-verantwoordelijken het testen van IT-systemen en software en het terugkoppelen daarvan naar de ontwikkelaars. Het gaat bijvoorbeeld om planningstools of facturatiesystemen.

'Als het lampje van de motorolie in je auto brandt, ga je toch ook niet elke keer naar de garagist om de motorolie bij te vullen? Zo zouden we ook niet elke keer naar de IT-expert moeten gaan om een IT-gerelateerd probleem op te lossen', zegt Michaël Pilaeten, hoofd opleidingen bij CTG.

Met die basiskennis kan professionele IT-ers veel werk uit handen worden genomen. ‘Bedrijven hebben door de coronacrisis diep gesneden in hun IT-opleidingsbudgetten. De IT-mensen waren door al het thuiswerk al extra druk en veel mensen hadden al snel een weerzin tegen nog een teleopleiding’, zegt Pilaeten. Ruim 175 mensen hebben zich voor de zomerschool ingeschreven. Dat zijn niet alleen niet-IT’ers, maar ook studenten en eigen personeel van CTG.