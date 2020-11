Philippe De Backer wordt bestuurder bij Unifiedpost

Het Open VLD-boegbeeld Philippe De Backer, tot voor kort federaal minister voor Digitale Agenda, wordt volgende lente onafhankelijk bestuurder bij de specialist in de digitalisering van facturen Unifiedpost.

Dat laat Unifiedpost , dat in september naar de beurs trok, vrijdag weten in een persbericht. De 41-jarige liberaal was sinds 2018 federaal minister van Digitale Agenda, Telecom, Post en Administratieve Vereenvoudiging en leidde ook de coronataskforce tot de komst van de nieuwe regering-De Croo. De Backer had enkele maanden daarvoor al aangegeven dat hij zou stoppen met de politiek en terug zou keren naar het bedrijfsleven.

De Backer, die een diploma in de biotechnologie heeft, was in het verleden al aan de slag bij Vesalius Biocapital, een Belgisch fonds dat in biotechbedrijven investeert. Voor hij federaal minister werd, was de Backer staatssecretaris voor Fraudebestrijding en Privacy. De Antwerpenaar werd in 2011 ook verkozen als Europees Parlementslid.

Europese expansie

Die ervaring, plus de expertise in digitalisering en kmo's, moet Unifiedpost helpen zijn Europese expansieplannen voort uit te rollen. Het Belgische fintechbedrijf is intussen actief in 15 Europese landen.