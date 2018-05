Proximus koopt Nederlandse datacruncher Umbrio

De telecomgroep Proximus neemt het Nederlandse IT-bedrijf Umbrio over. Dat is onder meer gespecialiseerd in het in kaart brengen van de complexe dataflows binnen bedrijven.

Umbrio, gevestigd in het Nederlandse Rijswijk, draait 11 miljoen euro omzet met een veertigtal hoogopgeleide werknemers. Het bedient verschillende grote banken, overheidsinstellingen en industriële spelers.

De overname, voor een niet genoemd bedrag, verzekert Proximus van extra expertise in de analyse van ‘big data’. Dat is belangrijk om klanten te helpen bij hun digitale transformatie.

De combinatie met de netwerk- en beveiligingsactiviteiten van Proximus is uniek in de Benelux, zegt Erik Witte, oprichter en algemeen directeur van Umbrio. ‘Samen gaan we slimme en schaalbare IT-, beveiligings- en IoT-oplossingen creëren voor klanten die data centraal willen stellen bij het genereren van bedrijfswaarde.’

Umbrio zal verder worden geleid door het huidige managementteam, vanuit de Nederlandse hoofdzetel. Umbrio zal wel nauw gaan samenwerken met Proximus en diens netwerkafdeling Telindus.

De overname komt amper enkele dagen nadat Umbrio zelf een uitbreiding naar ons land had aangekondigd. Het bedrijf zet hier een team van vier senior consultants aan het werk onder leiding van Kris Janssens. Die werkte eerder voor Splunk, een beursgenoteerd bedrijf uit San Francisco dat bekend is voor zijn bigdata-software.