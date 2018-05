RealDolmen sluit af met beloofde winstmarge

Op het IT-dienstenbedrijf RealDolmen loopt momenteel een (vriendschappelijk) overnamebod door het Franse Gfi Informatique . Gfi biedt 37 euro per aandeel wat het bedrijf - dat ontstond uit het samengaan van Real Software en de ex-Colruyt-dochter Dolmen - waardeert op 196 miljoen euro .

Het bod loopt tot 31 mei. Daarna volgt zo goed als zeker een een uitrookbod. Waarschijnlijk zal het aandeel ergens in de vroege zomer van de koerstabellen verdwijnen. De beurscarrière was bewogen met hoogtes en laagtes.

RealDolmen presenteerde vandaag nog de jaarresultaten over het op 31 maart afgesloten boekjaar 2017/18. Die vallen deels mee, deels tegen.

Lager op de tabel zijn de cijfers minder fraai. RealDolmen boekte voor 9,1 miljoen euro eenmalige kosten. Het gaat om 'transactiekosten van het verkoopproces' en een 'substantiële eenmalige last' voor een historisch belastinggeschil, die enigszins werden gecompenseerd door een terugneming van voorzieningen en de verkoop van een gebouw in Harelbeke.

Netto in het rood

Netto duikt RealDolmen in het rood: het nettoresultaat gaat van 11 miljoen winst in 2016/17 naar 1,1 miljoen euro verlies afgelopen boekjaar. Naast de fors gedaalde bedrijfswinst is de oorzaak een vermindering van 5,3 miljoen euro op de erkende uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting.