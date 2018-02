'Realdolmen is te klein om zelf overnames te doen'

De IT-dienstenleverancier onderhandelde al sinds augustus met het Franse Gfi.

De overname door het Franse Gfi komt niet uit de lucht vallen. Het is Realdolmen zelf die op zoek ging naar een partner om de Nederlandse markt aan te vallen.

En wel nadat de raad van bestuur, waarin referentieaandeelhouders Colruyt en Matexi zetelen, had beslist niet autonoom uit te breiden naar Nederland. Met de Fransen werd sinds augustus onderhandeld.

Waarom was zelf overnames doen geen optie?

CFO Paul De Schrijver: 'Daarvoor is Realdolmen te klein. We hebben wel middelen, maar op eigen kracht opschalen tot 1 à 2 miljard euro zat er op de korte termijn niet in. En aangezien onze markt snel consolideert - met onder meer de fusie van grote jongens Atos en Bull - gingen we zelf op zoek naar een partner.'

'We wilden niet het risico lopen als kleintje over te blijven tussen de grote jongens, die op termijn mogelijk naar ons actieterrein (middelgrote bedrijven) zullen afzakken. Met Gfi genieten we van schaalvoordelen om de concurrentie aan te gaan.'

CEO Marc De Keersmaecker: 'Dit is de beste en snelste oplossing. Gfi heeft absoluut de bedoeling om een Europese ICT-speler te zijn. De Fransen zijn vandaag actief in 17 landen, met het zwaartepunt in Frankrijk, Spanje en Portugal. Met Realdolmen zetten ze de stap naar het noorden. Wij worden het platform in de Benelux.'

Was Gfi jullie eerste keuze? Passeerden andere bedrijven de revue?

De Schrijver: 'We hebben verschillende alternatieven bekeken.'

Verdwijnt de naam Realdolmen?

De Keersmaecker: 'Over de naam is nog niet gesproken. Realdolmen is in België en Luxemburg een sterk merk. Als de naam verandert moeten we van Gfi een even groot merk maken.'

Sneuvelen er jobs?

De Keersmaecker: 'Er komt geen herstructurering. Noch op de IT'ers, noch op het ondersteunend personeel. Integendeel, met Gfi gaan we groeien en de vacatures in Wallonië invullen. Gfi zit in zijn 17 landen dichtbij de klant en geeft het lokale management veel autonomie.'

'Kostenbesparingen zijn niet de rationale. Wel geografische uitbreiding en complementarieit op het vlak van technologie. Realdolmen brengt onder meer zijn oplossing voor ziekenhuizen in. Terwijl Gfi sterk staat in diensten voor smart city, digitaal bankieren, omni-commerce en offshoring.'

Hoe reageert het personeel op de overname?

De Keersmaecker: 'Ik heb met veel mensen gesproken. Ze reageren enthousiast. Ze zien dit als 'the next step' voor Realdolmen. En ook voor hun carrière. Gfi biedt hen internationale groeikansen.'

Blijven jullie op post?

De Keersmaecker en De Schrijver: 'Ja.'

Komt er een tegenbod?