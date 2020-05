Ricoh Belgium neemt consultant Orbid over

De IT-dienstverlener Ricoh koopt het Vlaamse consultancybedrijf Orbid, dat zowat 140 medewerkers telt.

De Belgische dochter van de Japanse Ricoh-groep is vooral bekend als leverancier van printers en kopieerapparaten, maar schoof onder meer door overnames op in de richting van breed IT-advies en -diensten. In 2015 nam het de communicatiespecialist Upfront over, eind 2018 het IT-dienstenbedrijf Telesafe.

Met de overname van Orbid krijgt Ricoh er een consultancypoot bij. Orbid adviseert een kleine 800 bedrijven in hr, IT en software. Het bedrijf telt 140 medewerkers in Merelbeke (hoofdkantoor), Antwerpen, Geel en Lokeren. De overname versterkt de positie van Ricoh in Vlaanderen, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen een nationale dekking kan garanderen.

Orbid zal als zelfstandig bedrijf in Ricoh opereren. Het 22 jaar oude consultancybedrijf kwam tien jaar geleden in handen van het investeringsfonds Vectis, dat het kort daarna doorverkocht aan het management. De huidige CEO is Jan Verfaellie, die eerder bij Agfa-Gevaert en de consultants Quadreon en Avenade werkte.

De klanten van Orbid zijn vooral Vlaamse kmo's. Het bedrijf deed opdrachten voor afvalverwerker Renewi, de weefgetouwenbouwer Picanol, staaltechnologiebedrijf Bekaert en de outdoorwinkelketen AS Adventure.