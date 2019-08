Russische spionne nekt carrière Amerikaanse blockchainprovocateur

De flamboyante Amerikaanse techondernemer en blockchaingoeroe Patrick Byrne zet een stap opzij bij zijn bedrijf na een affaire met een Russische spionne.

Daarmee lijkt een einde te komen aan de managementcarrière van de omstreden manager die geldt als een van de internetondernemers van het eerste uur. Al in 1999, toen de term e-commerce nog geen gemeengoed was, stond Byrne aan de wieg van Overstock.com, een webshop die in bulk meubels en elektronica opkoopt en die dan online doorverkoopt.

Veel vrienden maakte Byrne niet in de daaropvolgende twintig jaar. Overstock.com mag dan wel zelf op de beurs staat, de Amerikaan maakte er een sport van om de 'powers that be' op Wall Street tegen de schenen te schoppen en shorters die speculeerden op problemen bij zijn bedrijf de huid vol te schelden.

Blockchain-evangelist

De afgelopen jaren kwam Byrne vooral in het nieuws als blockchainevangelist. Hij reisde de wereld rond om de beloftevolle technologie te promoten en stak zelf ettelijke miljoenen in nieuwe projecten.

Schermvullende weergave Maria Butina werd in april nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden in de Verenigde Staten. ©EPA

Maar Byrnes positie kwam deze zomer onder druk nadat hij opbiechtte dat hij een affaire had gehad met Maria Butina. De Russische werd afgelopen lente nog tot 18 maanden cel veroordeeld voor spionage. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen van 2016 probeerde Butina te infiltreren in politieke kringen en smeedde ze ook banden met de wapenlobby NRA.

Men in Black

In latere statements liet Byrne uitschijnen dat hij de relatie met Butina had aangeknoopt op vraag van de Amerikaanse geheime diensten - Byrne heeft het zelf over de Men in Black, naar de gelijknamige sciencefictionfilm. De hele operatie zou passen in een spionageonderzoek naar Hillary Clinton en Donald Trump, beweerde hij in een brief aan de aandeelhouders.

Die aandeelhouders waren niet bepaald gediend van Byrnes complotdenken. Sinds de ondernemer half augustus zijn relatie met Butina onthulde en de Men in Black liet opdraven in de beleggerscommunicatie, is het aandeel met 15 procent in waarde gezonken.