Showpad groeit als kool

Het Gentse softwarebedrijf Showpad kon in 2018 met 90 procent groeien, wat neerkomt op bijna een verdubbeling.

Daarmee komt Showpad, dat software maakt voor de salesteams van grote bedrijven, hoger uit dan verwacht. De groei is onder meer te danken aan de overname van de Amerikaanse start-up Learncore, gespecialiseerd in training-software, midden vorig jaar. Dat was een deal van 50 miljoen dollar.

Absolute omzetcijfers geeft Showpad niet vrij, maar CEO Pieterjan Bouten liet eerder uitschijnen dat de recurrente omzet in 2017 rond 30 miljoen dollar uitkwam en dat de inbreng van Learncore dat tot 50 miljoen zou kunnen opkrikken. Een groei met 90 procent betekent dat Showpad rond 57 miljoen dollar is afgeklokt, naar eigen zeggen na een sterk jaareinde. De droom van 100 miljoen dollar omzet in 2021 komt zo een stap dichterbij.

Over winst of verlies geeft het bedrijf geen informatie.

Showpad lukte afgelopen november nog een tweede overname. Het groeibedrijf kocht Voicefox, een Londens bedrijfje dat software maakt om online verkoopgesprekken te analyseren.

Het snel internationaliserende bedrijf telt intussen 400 werknemers wereldwijd, waarvan de helft in de VS. Het Noord-Amerikaanse hoofdkwartier in Chicago, het tweede hoofdkantoor na Gent, speelt een almaar belangrijker rol en is goed voor 120 werknemers.

Pools ontwikkelingscentrum

De scale-up is van plan bijna 30 procent van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling te pompen. De ervaren Lieven Baeyens (ex-TomTom) komt aan boord als vice president engineering. Het bedrijf verwacht in 2019 met nog eens 250 werknemers te groeien.

De nieuwe jobs worden vooral gecreƫerd in het Poolse Wroclaw, waar een nieuw kantoor de focus zal leggen op productontwikkeling en engineering.