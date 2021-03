Silicon Valley zet Belgische software in voor corona-vaccinaties

Santa Clara County, de Californische regio waarin Silicon Valley ligt, schakelt software van de Leuvense starter Vaultspeed in om de databases voor zijn coronavaccinaties efficiënter te beheren. Met extra groeikapitaal van het durffonds Fortino mikt Vaultspeed op het marktleiderschap.

Volgens de officiële bijsluiter is Vaultspeed, dat twee jaar geleden in de schoot van het techbedrijf Cronos door Piet De Windt en Dirk Vermeiren werd opgericht, een specialist in 'data warehouse automation'. In mensentaal kan je de software van het Leuvense bedrijf omschrijven als een soort koffiefilter die alle mogelijke data die een bedrijf ziet binnenstromen automatisch samenbrengt, zodat die gegevens makkelijker te verwerken zijn.

'Voor ondernemingen en organisaties is het almaar meer zaak om alle data centraal samen te brengen en te analyseren,' zegt CEO De Windt. 'Op basis daarvan kunnen ze hun kosten en inkomsten beter in kaart brengen of bepaalde trends ontdekken. Dat kan ze helpen nieuwe applicaties te ontwikkelen of nieuwe markten aan te boren. Tot nu kostte het enorm veel tijd om al die data te integreren. We automatiseren dat proces, waardoor bedrijven en organisaties sneller producten kunnen ontwikkelen tegen een lagere kostprijs.'

Banken en luchtverkeersleiders

Bekende klanten van Vaultspeed zijn banken als Argenta en Degroof Petercam, maar ook minder voor de hand liggende namen. 'Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider, gebruikt onze software,' zegt De Windt. 'Via onze toepassingen zijn luchtverkeersleiders in staat alle vluchtgegevens en informatie van luchtvaartmaatschappijen te stroomlijnen en sneller te analyseren.'

Het mooiste visitekaartje voor Vaultspeed is allicht de deal die eerder dit jaar werd gesloten met het departement Gezondheidszorg van Santa Clara County, de regio in Californië waartoe Silicon Valley behoort. 'Dat heeft ons gekozen om de coviddatabase geautomatiseerd en zo efficiënt mogelijk uit te bouwen voor zijn vaccinatiecampagnes.'

Marktleider worden

De buitenlandse markt wordt almaar belangrijker. Om daar te kunnen groeien tankt Vaultspeed 3,6 miljoen euro kapitaal bij Fortino, het durffonds rond de vroegere Telenet-topman Duco Sickinghe. The CoFoundry, het investeringsfonds van Cronos, blijft aan boord als aandeelhouder, net als De Windt en Vermeiren.