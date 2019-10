Sociaal akkoord en nieuwe CEO in zicht bij Proximus

Nog handvol kandidaten voor topjob

De zoektocht naar een opvolg(st)er voor Dominique Leroy als CEO van Proximus loopt voorspoedig. Een lijst van 70 kandidaten die de headhunter Russell Reynolds had voorgesteld, werd herleid tot een longlist van 20, waaruit het benoemings- en remuneratiecomité vorige week een shortlist met een vijftal toppers heeft geselecteerd. De interviews met die kandidaten lopen volop. Een beslissing van de raad van bestuur kan er volgens ingewijden al volgende maand komen.

Of interim-CEO Dufour kandidaat is om Leroy op te volgen laat ze in het midden. De Française is al sinds 2015 financieel directeur en is in die tijd bevriend geraakt met Leroy, waardoor ze in elk geval goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in de Proximus-torens. Als ze de topjob zou krijgen, wordt wel van haar verwacht dat ze Nederlandse lessen volgt.