Sociaal gerommel bij Econocom

Enkele tientallen werknemers blokkeren sinds vrijdagmorgen op initiatief van de christelijke en socialistische bediendevakbonden de gebouwen van Econocom in Zaventem.

Dat doen ze uit protest tegen het ontslag op 25 juli van de syndicaal hoofdafgevaardigde van de Franstalige christelijke bediendevakbond CNE in het bedrijf.

Als gevolg van de syndicale blokkade is vrijdag niemand aan het werk gegaan in het Belgische hoofdkantoor van Econonom in Zaventem. Er werken in ons land meer dan 500 personen voor dit bedrijf.

"Dit ontslag is een poging van de directie om het syndicaal werk in dit bedrijf te breken en in het licht van de sociale verkiezingen van mei 2020 iedereen af te schrikken om zijn kandidatuur te stellen. We eisen de volledige reïntegratie van de vakbondsafgevaardigde in al zijn mandaten", aldus vakbondssecretaris Martin Willems (CNE-CSC). De actie zal de hele dag duren.

De man was al meer dan 19 jaar aan de slag als vakbondsafgevaardigde in het bedrijf. Hij werd ontslagen omdat hij volgens de directie teveel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk. Het is volgens Willems echter niet aan de directie om dat te bepalen. "Bovendien is de directie nooit ingegaan op zijn vraag naar extra taken, terwijl het wel degelijk een verplichting is van de directie om werk te geven", aldus Willems.