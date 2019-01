Softwarereus SAP schrapt 4.400 banen

De Duitse IT-gigant start een grootschalige sanering, maar wil tegelijk blijven aanwerven.

SAP, gespecialiseerd in bedrijfssoftware, mikt op de vervroegde pensionering en het vrijwillige vertrek van duizenden werknemers. Het voorziet daarvoor dit jaar tot 950 miljoen euro aan herstructureringslasten. Volgens financieel directeur Luka Mucic zal de operatie leiden tot het vertrek van 4.400 werknemers wereldwijd. In het verleden regelde SAP dat met aantrekkelijke uitstapregelingen.

In thuisland Duitsland worden naar schatting 1.200 werknemers naar de uitgang begeleid. Meer details over de andere landen zijn nog niet bekend. De Belgisch-Luxemburgse afdeling van SAP werkt vanuit Evere en stelt 240 mensen tewerk.

Dat SAP het gros van de herstructureringslasten in het eerste kwartaal wil boeken, wijst erop dat het haast wil maken. Analisten reageerden verrast op het herstructureringsprogramma, en verwachten dat de besparingen in personeelskosten - 750 tot 850 miljoen euro vanaf 2020 - meteen geherinvesteerd worden in de business.

Bill McDermott, de Amerikaanse CEO van SAP, wil niet spreken van een besparingsronde. 'Dit is geen cost cutting. We zijn een groeibedrijf', verklaarde hij bij de presentatie van de jaarcijfers in Walldorf, Duitsland. Hij maakt zich sterk dat er tegelijkertijd aanwervingen zullen plaatsvinden, waardoor het personeelsbestand eind 2019 boven de kaap van 100.000 werknemers uitkomt, tegenover ongeveer 96.500 vandaag.

Matige jaarcijfers

Europa's grootste softwarebedrijf stelde matige jaarcijfers voor, nadat het miljarden spendeerde aan overnames. De omzet kwam boven de verwachtingen uit, maar de bedrijfswinst iets lager. SAP was in 2018 goed voor een omzet van 24,7 miljard euro, of 5 procent meer dan een jaar eerder, een bedrijfswinst van 5,7 miljard euro en een nettowinst van 4 miljard euro.