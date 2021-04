Soudal koopt failliet softwarebedrijf van Rudy Hageman

Iets meer dan een jaar geleden moest Pearlchain, opgericht door Rudy Hageman, de boeken neerleggen . Rond de eeuwwisseling kwam Hageman in het nieuws als oprichter en hoofdaandeelhouder van het beursgenoteerde softwarebedrijf Real Software. Hij vertilde zich aan de grote overname van het Amerikaanse Tava Technologies, eind jaren 90, net op het moment dat de dotcomzeepbel uit elkaar spatte. Het werd uiteindelijk door CEO Theo Dilissen gered en met Dolmen, de IT-poot van de Colruyt-groep, gefuseerd tot RealDolmen.

De samenwerking tussen Soudal en Pearlchain dateert van 2006. De producent van siliconen en PU-isolatieschuim laat al zijn fabrieken ter wereld draaien op de software van Pearlchain. 'Die werkt heel goed en het zou veel kosten om hetzelfde pakket opnieuw op maat te laten maken', zegt Dirk Coorevits, de CEO van Soudal. 'We hebben het trouwens mee ontwikkeld. Daarom hebben we het gekocht uit het faillissement. We wilden de werking van onze fabrieken veiligstellen.'