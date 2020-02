Spotify biedt Flipperachi met hamburger aan

Spotify telde bijna 30 procent meer betalende abonnees in het vierde kwartaal, maar dook wel in het rood.

‘Soundtrack your life’, luidt de slogan van de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify. Voor de fans van de Arabische popmuzikanten Flipperachi, Moh Flow en Shébani hoort bij die soundtrack sinds kort ook een vettige hamburger.

Fans die de muziek van dat drietal wilden streamen (de Rekenmeester gaat na een korte luisterbeurt gemakshalve niet in op de vraag waarom iemand dat überhaupt zou willen doen) kregen een tijdlang niet het gezicht of een albumcover van hun favoriete artiest te zien.

In plaats daarvan prijkte op de Spotify-playlists van Flipperachi & Co een poos de nieuwste kippenburger van Kentucky Fried Chicken. Met die marketingtruc probeerde de Arabische tak van de Amerikaanse fastfoodketen alsnog tot bij de premiumabonnees van Spotify te geraken. Hoewel die mensen de streamingdienst net iedere maand betalen om niet door reclame gestoord te worden als ze naar muziek luisteren.

124 Betalende abonnees Spotify telde op het einde van het vierde kwartaal 124 miljoen betalende abonnees. Dat is 29 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en meer dan verwacht.

De werkwijze is allesbehalve koosjer, maar het is niet moeilijk te achterhalen waarom adverteerders alsnog een voet tussen de deur proberen te krijgen bij Spotify's premium-klanten. De Zweedse streamingdienst ziet het aantal betalende abonnees met een rotvaart toenemen.

Dat bleek woensdag opnieuw toen Spotify zijn resultaten voor het vierde kwartaal bekendmaakte. Tussen oktober en eind december kreeg het bedrijf er ruim 10 miljoen premium-klanten bij, waardoor de teller op 124 miljoen staat. Dat is liefst 29 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Spotify is nog steeds dominant in de muziekstreamingbusiness. Apple Music, de voornaamste concurrent van Spotify, telde in juni vorig jaar zo'n 60 miljoen betalende klanten. Al zou het in de VS intussen wel al groter zijn geworden dan de Zweden. Amazon, dat nog maar net de aanval op Spotify en Apple heeft geopend met een nieuw gratis aanbod, maakte eind vorige maand bekend dat het al 55 miljoen gebruikers telt.

Winst

Ondanks zijn stevige marktpositie is het voor Spotify een aartsmoeilijke opdracht winst te boeken. De groep moet het gros van haar omzet afdragen aan platenmaatschappijen en muziekuitgevers en investeert net daarom volop in andere activiteiten. Donderdag kondigde Spotify nog aan dat het The Ringer overneemt, dat podcasts over sport en entertainment produceert. In combinatie met stijgende sociale lasten helpt dat te verklaren waarom Spotify in het vierde kwartaal een operationeel verlies leed van 77 miljoen dollar. Nochtans was Spotify de voorbije kwartalen voor het eerst in zijn bijna veertienjarige bestaan winstgevend geworden.