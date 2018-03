Spotify geeft startschot voor beursgang

Ruim 1 miljard verlies

Dat cijfer is des te opmerkelijk omdat Spotify verlieslatend is. In 2017 dook de groep voor 1,2 miljard euro in het rood. Dat is bijna het dubbele van het nettoverlies van 539 miljoen euro dat Spotify in 2016 leed. Het fors hogere nettoverlies is wel voor een groot deel te wijten aan een aandelenruil met zijn Chinese tegenhanger Tencent. Als gevolg van die operatie kregen Spotify en Tencent 10 procent van elkaars aandelen in handen.