Staking dreigt bij Canon België

Het personeel van Canon België is boos omdat het bedrijf al maanden regelmatig mensen ontslaat, maar daarbij systematisch onder de drempel van 30 ontslagen blijft. Vanaf dat aantal zou het gaan om een collectief ontslag, waarbij de wet-Renault toegepast moet worden, die de werkgever strenge procedureregels en andere verplichtingen oplegt. Momenteel hebben 17 werknemers van de directie te horen gekregen dat ze ontslagen worden.

Volgens Jan Meeuwens, secretaris van de socialistische bediendenbond BBTK, zijn het jongste jaar zowat 60 mensen ontslagen. ‘Die ontslagen worden telkens individueel onderhandeld, waardoor de voorwaarden voor iedereen anders zijn. We eisen nu een transparant kaderakkoord waarbinnen alle ontslagen kunnen vallen, met voorwaarden die voor iedereen duidelijk zijn.’

Océ

Een ander probleem dat de bonden op tafel leggen, is de aanslepende harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van Canon België en het vroegere Océ. Beide bedrijven smolten in 2014 samen, maar onder meer de barema’s en de toekenning van maaltijdcheques werden nog altijd niet geharmoniseerd, zegt Meeuwens.

Na een mislukte verzoeningsvergadering op het ministerie van Werk diende het gezamenlijke vakbondsfront een stakingsaanzegging in. Er volgt nu een afkoelingsperiode van 14 dagen, waarna georganiseerde acties mogelijk zijn. ‘Ik sluit niet uit dat er intussen spontane acties uitbreken’, aldus Meeuwens.

De meeste werknemers van Canon België, dat zijn hoofdkantoor in Machelen heeft, zijn bedienden. De Belgische organisatie is vooral actief in de verkoop en het onderhoud van kantoortoestellen zoals printers en kopieerapparaten.