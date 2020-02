Steven Seagal mag geen cryptomunten meer promoten

De Amerikaanse financieeltoezichthouder, de SEC, tikte Seagal op de vingers omdat hij als 'Zen Master' begin 2018 reclame had gemaakt voor Bitcoiin2Gen (sic), een virtuele munt die zichzelf in de markt zet als de betere versie van de bitcoin.

Wat Seagal, bekend als de expressieloze 'good guy' in actiefilms als 'Under Siege', daar nooit had bijgezegd is dat de bedenkers van Bitcoiin2Gen hem daarbij 250.000 dollar in cash en 750.000 dollar van dit nieuwe type bitcoins hadden beloofd.