Stijn Bijnens wordt CEO van IT-groep Cegeka

De topman van de Limburgse reconversiemaatschappij LRM volgt begin 2019 André Knaepen op als CEO van Cegeka. Dat maakte de Limburgse IT-groep bekend.

Knaepen, vandaag zowel CEO als voorzitter van de raad van bestuur, zal zich vanaf volgend jaar beperken tot de rol van uitvoerend voorzitter. De focus van Bijnens zal liggen op de strategie en de dagelijkse leiding, zegt het bedrijf, dat goed is voor 4.200 werknemers. Costichter en meerderheidsaandeelhouder Knaepen zal 'een actieve rol blijven spelen in de ontwikkeling en de verdere internationalisering', klinkt het.

De 49-jarige Bijnens leidt sinds eind 2007 de LRM en was daarvoor onder meer CEO van de internetbeveiliger Ubizen. Wie hem bij LRM opvolgt, is nog niet bekend.

Knaepen: 'Cegeka zal de komende jaren ambitieus blijven groeien. Daarom hebben we gezocht naar iemand die de juiste achtergrond, een sterk leiderschap en relevante ervaring combineert. Met Stijn halen we een rasechte ondernemer aan boord, die het huis kent.' Bijnens is al enige tijd bestuurder bij Cegeka, omdat LRM een kleine aandeelhouder is. Zijn broer Wim Bijnens was ook enkele jaren directeur bij Cegeka.

1 miljard euro

De IT-groep vierde vorig jaar haar 25-jarige bestaan. Cegeka deed de voorbije jaren een indrukwekkende reeks overnames in Centraal- en Oost-Europa. Knaepen sprak twee jaar geleden in een interview met De Tijd de expliciete ambitie uit om door te groeien naar een omzet van 1 miljard euro in 2020.

In 2016 realiseerde Cegeka een omzet van 414 miljoen euro, 12 procent meer dan een jaar eerder. De groep heeft kantoren in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Slovakije en Tsjechië.

'Hele opdracht'

Bijnens zegt in een mededeling uit te kijken naar een terugkeer naar de ICT-wereld. 'Het gaat snel met innovaties zoals AI (artificial intelligence), blockchain, IoT (internet of things) en nog zovele andere. Die nieuwe technologieën snel naar toepasbare oplossingen voor klanten uitwerken is een hele opdracht. Ik zie in Cegeka het ideale platform om die oplossingen schaalbaar te maken en Europees neer te zetten.'

In een reactie heeft LRM niets dan lof voor zijn afscheidnemende CEO, die tot eind dit jaar aan boord blijft. 'LRM is anno 2018 een gezond bedrijf, met een sterke verankering in het Limburgs socio-economische weefsel. De rol van Stijn in de successen van LRM kan niet worden overschat', zegt voorzitter Hugo Leroi. LRM gaat, in samenspraak met aandeelhouder het Vlaams Gewest, op zoek naar een nieuwe CEO.