Student-ondernemers testen Elon Musks internet via satellieten

Arnaud Luyckx, Roald Parmentier en Arthur Stockman van Broadkastr livestreamen de 24 urenloop in Leuven via het Starlink-netwerk.

Hoe performant is het Starlink-netwerk van Elon Musk al? Het Leuvense bedrijfje Broadkastr livestreamt de 24 urenloop in Leuven om het satellietnetwerk te testen.

'Als u Elon Musks nummer hebt, mag u het altijd delen.' De student-ondernemer Arnaud Luyckx lacht er wat mee, maar eigenlijk is hij bloedserieus. 'Natuurlijk gaan we straks een tweet de wereld insturen waarin we Musk op de hoogte brengen van de livestream van de 24 urenloop in Leuven.'

Niet dat Musk geïnteresseerd is in welke Leuvense kring de beste langeafstandslopers in zijn rangen heeft. Maar misschien klikt hij toch eens op de YouTube-link die het jaarlijks evenement livestreamt. De 24 urenloop wordt vanuit Leuven gestreamd over het satellietennetwerk van Starlink. Met dat project wil SpaceX, het ruimtebedrijf van Musk, de wereld van internet voorzien zonder dat daar kabels aan te pas komen.

Broadkastr, het livestreambedrijf dat Luyckx samen met Arthur Stockman oprichtte, maakt van het 24 uur durende evenement gebruik om te kijken hoe performant het netwerk van SpaceX in België al is. Broadkastr is gespecialiseerd in het livestreamen van events voor scholen, bedrijven en overheidsinstellingen. Normaal verlopen die streams over koperen, coax- of glasvezelkabels. Deze keer dus niet.

Voor iets meer dan 100 euro per maand belooft Starlink een ongelimiteerde internetconnectie van 50 tot 150 Mbps.

Satellieten boven Denemarken

De student-ondernemers bestelden een Starlink-satelliet. Die schotel, die 499 euro kost en de omvang van een fietswiel heeft, monteerden ze op een 30 meter hoge lichtmast aan de atletiekpiste in Leuven. 'De livebeelden worden via de schotel naar de Starlink-satellieten gestuurd om ze via een 'ground station' op het internet te streamen', zegt Roald Parmentier, die zich met Aviate Labs specialiseert in connectiviteit.

Voor iets meer dan 100 euro per maand belooft Starlink een ongelimiteerde internetconnectie van 50 tot 150 Mbps en een latentie van 20 tot 40 milliseconden. 'Dat is op dit moment nog duur in vergelijking met wat je krijgt in abonnementsformules van Proximus of Telenet', zegt Parmentier. 'Hoe meer satellieten SpaceX de ruimte inschiet, hoe sneller en betrouwbaarder het internet via satellieten wordt.'

Op dit moment zouden meer dan 1.600 satellieten ronde de aarde vliegen. Dat moeten er ruim 40.000 worden. 'Daarom hebben we onze satelliet op een lichtmast geplaatst', zegt Parmentier. 'Op bepaalde momenten moeten we een beroep doen op satellieten die boven Noord-Nederland en Denemarken vliegen. We zitten hier in een bosrijke omgeving, dus die satelliet moet hoog genoeg staan.'

Wielerwedstrijden

Bij Broadkastr maken ze zich weinig zorgen over het slaagpercentage van het experiment. 'Sinds zondag zijn we online', zegt Parmentier. 'Af en toe is het netwerk 10 seconden offline, maar daar kunnen we op anticiperen door te bufferen.'