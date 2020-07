TINC stapt in Belgische serverparken

's Lands enige beursgenoteerde infrastructuurfonds telt 12 miljoen euro neer voor een belang in Datacenter United, een Belgische specialist in datacenters.

Infrastructuurfonds TINC verwerft een meerderheidsbelang in Datacenter United en investeert daarnaast bijkomend om de groei-ambities van het bedrijf te ondersteunen. Datacenter United werd in 2011 opgericht en groeide sindsdien naar drie regionale datacentra in de haven van Antwerpen en in Brussel.