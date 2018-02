Tech-pionier Thiel heeft het gehad met Silicon Valley

De vijftigjarige Thiel, die al dik dertig jaar in San Francisco woont, zou volgens de zakenkrant The Wall Street Journal op het punt staan om definitief naar Los Angeles te verkassen.

Thiel was ook een van de eerste investeerders die in 2004 een half miljoen dollar in Facebook stopte. Tot vandaag maakt hij nog deel uit van de raad van bestuur van de socialenetwerksite. De laatste jaren had Thiel, die een diploma filosofie en rechten bezit, het echter steeds moeilijker met de gang van zaken in Silicon Valley.