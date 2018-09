Telenet gaat niet in op eisen activist

Telenet past de agenda van zijn bijzondere algemene vergadering (BAV) niet aan, zoals de activistische aandeelhouder Lucerne geëist had. Er komt wel meer duidelijkheid over het dividendbeleid.

Een plan voor een voorspelbaar en stabiel dividendbeleid op lange termijn, en een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke belangenconflicten die betrekking zouden hebben op de bestuurders van Telenet . Die twee eisen wilde het activistische hefboomfonds Lucerne Capital Management op de agenda laten zetten van de BAV van Telenet die op 26 september plaatsvindt. Het belangrijkste agendapunt op die BAV is de uitkering van een superdividend van 600 miljoen euro.

Elke aandeelhouder met een belang van meer dan 3 procent heeft het recht om extra agendapunten voor te stellen. Lucerne, een Amerikaans fonds dat gerund wordt door twee Nederlanders en dat al enkele maanden zijn pijlen op Telenet richt, deed dat vorige week. Het publiceerde toen op zijn website ook een brief waarin het zijn eisen uiteenzet.

Telenet antwoordde gisteren, via een mededeling op zijn website, dat het niet op de eisen zal ingaan. Het bedrijf geeft daarvoor twee argumenten. Enerzijds is niet voldaan aan de nodige vormvereisten, anderzijds is er een inhoudelijk bezwaar, klinkt het.

Eind dit jaar publiceert Telenet nieuwe richtlijnen voor zijn schuld- en dividendbeleid.

‘Lucerne heeft ons geen geattesteerde documenten bezorgd waaruit blijkt dat het effectief meer dan 3 procent van het kapitaal bezit. Ze hebben wel enkele screenshots toegevoegd, maar dat volstaat juridisch niet. Inhoudelijk is het bezwaar dat de algemene vergadering niet bevoegd is om over de voorgestelde agendapunten te stemmen. Alleen de raad van bestuur kan dergelijke voorstellen voorleggen.’

Toch wordt de deur niet helemaal dichtgeslagen. De vraag naar een recurrent dividendbeleid - waarbij elk jaar een deel van de vrije cashflow wordt uitgekeerd - is een bezorgdheid die we ook bij andere aandeelhouders horen, aldus Telenet. Het bedrijf wil daarop antwoorden door eind dit jaar, op zijn investeerdersdag in Londen, een langetermijnkader voor te stellen dat meer duidelijkheid geeft over het beleid rond de schuldgraad en de aandeelhoudersvergoedingen. Die zogenaamde guidance zal gelden voor de komende drie jaar.

Dat een overname van de Waalse kabelaar VOO en Brutélé niet meer op korte termijn verwacht wordt, maakt het iets makkelijker om aan de aandeelhouders te denken. ‘Tegelijk moeten we rekening houden met de onzekerheden in onze markt, onder meer rond regulering. Daarom zou het niet verstandig zijn om ons op te sluiten in een te rigide dividendbeleid’, zo valt te horen.

Of Lucerne met die uitleg vrede zal nemen, is nog maar de vraag. Zeker omdat Telenet het andere punt van kritiek - dat de meerderheid van zijn bestuurders in de zak zou zitten van meerderheidsaandeelhouder Liberty Global - resoluut van tafel veegt. ‘Een audit daarover is niet nodig omdat we alle wettelijke verplichtingen naleven, en omdat al de nodige checks gebeuren door de revisor. Bij elke raad van bestuur wordt naar mogelijke belangenconflicten gevraagd, en dat wordt allemaal vermeld in het jaarverslag.’