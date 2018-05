Telenet herfinanciert ruim twee miljard euro aan leningen

Telenet is al enkele maanden bezig met een herfinancieringsoperatie van zijn schulden. Na operaties in december en april heeft het nu opnieuw twee leningen aangegaan waarmee het lopende leningen kan aflossen.

Telenet ging twee nieuwe leningen aan. De eerste is een termijnleningsfaciliteit (Faciliteit AO) van 730 miljoen euro met een vervaldag op 15 december 2027 – dezelfde dag als de lening die ermee wordt afgelost. De rente ligt 2,5 procentpunt boven de benchmarkrente richtinggevende interbankenrente (Euribor). Bij de vorige lening was dat 2,75 procentpunt boven Euribor. De schuldtitels werden uitgegeven aan 99,875% van de nominale waarde.

Daarnaast gaf Telenet via een Amerikaanse vennootschap een termijnleningsfaciliteit (Facility AN) uit van 1,6 miljard dollar (1,37 miljard euro), met vervaldag op 15 augustus 2026. Hier wordt de looptijd met enkele maanden verlengd. Faciliteit AN heeft een marge van 2,25 procent boven de Londense interbankenrente (Libor) in plaats van de huidige 2,5 procent. Ze werd uitgegeven aan 99,875%.