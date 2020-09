TikTok vecht verbod van Trump aan bij rechter

TikTok en haar moedermaatschappij ByteDance proberen via de rechter het verbod dat door de regering-Trump is uitgevaardigd van tafel te krijgen.

De president zou buiten zijn boekje zijn gegaan toen hij de app wilde verbieden. Hij deed dat volgens het Chinese bedrijf vanwege politieke redenen in plaats van om een 'ongebruikelijke en buitengewone bedreiging' voor de VS te stoppen, zoals de wet voorschrijft. TikTok stelt dat het verbod ook in strijd is met de Amerikaanse grondwet, specifiek met het recht op vrije meningsuiting van het bedrijf.