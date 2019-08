Toezichthouders waarschuwen voor privacyrisico's Facebook-munt

Eens de Facebook-munt libra live gaat, kunnen de socialenetwerkgigant en zijn zakenpartners in een klap inzage krijgen in de persoonlijke data van miljoenen personen, waarschuwen de toezichthouders.

Facebook wil de libra, de digitale munt die betalen even makkelijk moet maken als een Whatsapp-bericht sturen, al in de loop van volgend jaar lanceren. Maar het project, dat een kleine twee maanden geleden werd onthuld , stoot op steeds meer weerstand van toezichthouders.

Eerder deze zomer noemden de ministers van Financiën van de G7-landen de libra ondoordacht en uitten ze de vrees dat de digitale munt, gekoppeld aan de dominantie van Facebooks sociale netwerk, de stabiliteit van het financiële systeem kan bedreigen. Tijdens hoorzittingen in Washington toonden Amerikaanse Congresleden zich dan weer bezorgd over mogelijke schendingen van de privacy van wie de libra zou gebruiken.

Gemeenschappelijk statement

Diezelfde twijfel uiten privacywaakhonden uit Europa, de VS, Azië en Afrika nu in een gezamenlijke mededeling aan het adres van Facebook. De Amerikaanse technologiegigant heeft al geen goede reputatie wat privacy betreft. Om tegemoet te komen aan eventuele kritiek had Facebook eerder al besloten om het beheer van de libra en de daaraan gekoppelde betaaldiensten over te laten aan een aparte stichting, de Libra Association. Die organisatie telt behalve Facebook nog 27 andere bedrijven, waaronder de betaalgiganten Mastercard en Visa, de streamingdienst Spotify en het telecombedrijf Iliad.