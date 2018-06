'Toshiba-boys' zijn voorgoed geschiedenis

Het Japanse Toshiba-concern verkoopt zijn noodlijdende pc-tak aan Sharp. Toshiba was ooit de vaandeldrager van een ontluikende laptopmarkt, maar verkwanselde die toppositie compleet.

Kent u de Toshiba-boys nog? Eind jaren 80 waren ze een begrip in de Wetstraat: een groepje politieke adviseurs dat in opdracht van toenmalig premier Jean-Luc Dehaene diverse financiële scenario's moest simuleren over een herziening van de financieringswet. De boys dankten hun naam aan de Toshiba-laptops waarmee ze dagelijks in de Wetstraat werden gesignaleerd.

Toshiba had het concept van de mobiele pc amper enkele jaren eerder, in 1985, gelanceerd. De mobiele toestellen maakten indruk op een ogenblik dat de meeste Belgische gezinnen zelfs nog geen computer in huis hadden.

Toshiba zou nog ruim dertig jaar actief blijven als pc-fabrikant, maar sinds die gloriejaren ging het bijna alleen bergaf. De Japanners hadden last van een te dure yen, kregen concurrentie van de oprukkende Chinezen en slaagden er onvoldoende in te innoveren zoals de Amerikanen.

In absolute aantallen bereikte Toshiba zeven jaar geleden een piek van 17,7 miljoen geproduceerde computers, maar vorig jaar was dat gekrompen tot 1,4 miljoen stuks. Veel te weinig om rendabel te zijn in een volumebusiness met dunne marges. Het bedrijf gaf eind 2015 al te kennen dat het op zoek was naar een koper voor de pc-poot.

Die koper is landgenoot Sharp , dat zelf een onderdeel is geworden van de Chinese elektronica-assembleur Foxconn, een bedrijf dat wel de schaalgrootte heeft om rendabel te produceren. Voor Sharp gaat het om een herintrede in een markt die het acht jaar geleden verliet.