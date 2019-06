Tv-zenders verklaren Proximus de oorlog

Proximus’ modernisering van zijn tv-aanbod zet kwaad bloed bij zenders

Amper een dag nadat Proximus zijn nieuwe tv-platform met veel poeha aan de buitenwereld had voorgesteld, hebben de vier belangrijkste Belgische zenders een bom gelegd onder dat ambitieuze project. De televisiezenders nemen het niet dat de telecomgroep haar televisieaanbod grondig moderniseert zonder dat ze daar vooraf hun fiat voor hebben gegeven.

Met Pickx, zoals de nieuwe interface heet, wil Proximus een antwoord bieden op streamingplatformen als Netflix en Amazon. Terwijl kijkers nu per zender moeten nagaan wat er te zien valt, bundelt Pickx die massa aan programma’s per genre. Als klant stel je bij wijze van spreken je eigen tv-zender samen, naargelang je voorkeur.

Zonder akkoord is het initiatief van Proximus een bedreiging voor de lokale audiovisuele sector. de belangrijkste vier tv-zenders van België

Maar in een brief aan Proximus-topvrouw Dominique Leroy geven de grootste vier tv-zenders van het land - VRT, VTM-moeder DPG Media, RTBF en de RTL-omroepen - aan dat ze nooit hun akkoord hebben gegeven voor Pickx.

Vooral de manier waarop Proximus heeft gecommuniceerd, zet kwaad bloed. In voorafgaande vergaderingen hebben de vier zenders nochtans steevast hun bezwaren geuit, staat in de brief. Bovendien had de telecomoperator volgens de brief beloofd dat hij bij de voorstelling van Pickx zou vermelden dat hij nog geen deal met de zenders op zak had. Dat is niet gebeurd.

'Deloyaal'

De audiovisuele sector is volop in verandering door de opkomst van uitgesteld tv-kijken en de streamingdiensten. In hun brief aan Leroy zeggen de vier zenders daarom begrip te hebben voor de koerswijziging van Proximus. Maar ze veroordelen de ‘deloyale’ manier waarop de telecomgroep dit aanpakt.

‘De hele sector is onderhevig aan belangrijke wijzigingen en elke speler moet de strijd aanbinden met dezelfde globale en kapitaalkrachtige concurrenten’, zeggen de zenders. Een evenwichtig akkoord tussen de omroepen en de distributeurs is daarom in het belang van iedereen. ‘Maar het initiatief van Proximus is, gezien het gebrek aan akkoord, een echte bedreiging voor het lokale audiovisuele ecosysteem.’