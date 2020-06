Twee studievrienden lokken Gimv voor turbo op Televic

Lieven Danneels en Thomas Verstraeten verkopen voor meer dan 60 miljoen euro een minderheid van het West-Vlaamse Televic aan de investeringsmaatschappij Gimv. Daardoor staat de specialist in communicatiesystemen voor treinen klaar voor een nieuwe groeispurt.

Gimv kondigde maandag zijn grootste directe investering ooit aan. De beursgenoteerde investeringsmaatschappij verwerft een significante minderheid van de Izegemse communicatiespecialist Televic. Gimv legt meer dan 60 miljoen euro op tafel voor een belang van ongeveer 40 procent, vernam De Tijd. De CEO's Thomas Verstraeten en Lieven Danneels houden 60 procent van Televic in handen.

Televic is bij het grote publiek onbekend, maar geldt als een wereldspeler in zijn sector. Het bedrijf biedt hoogtechnologische communicatiesystemen aan in vier specifieke niches. Twee derde van de omzet komt uit communicatie- en controlesystemen aan boord van treinen en trams, zoals informatieschermen, geluidsboodschappen en draadloos internet voor reizigers. De software- en hardwaresystemen zitten in de treinen van de NMBS en de Eurostar, maar ook in de metro van Sjanghai en de light rail van San Francisco.

Dankzij de internationale faam van Brussel als beslissingscentrum groeide Televic ook uit tot een referentie in communicatiesystemen voor vergaderzalen. Zo levert het bedrijf schermen, stemsystemen en tolkcabines voor de Europese Commissie en de NAVO. De hightech van Televic is ook prominent aanwezig in de Salle des Emirates van de Verenigde Naties in Genève. De zaal werd met het geld van de Verenigde Arabische Emiraten omgevormd tot de meest geavanceerde conferentieruimte ter wereld, inclusief led-plafond dat de woestijnhemel in realtime uitbeeldt. 'Wij zijn een nichespeler voor klanten met hoge eisen en een duidelijke profilering', verklaart co-CEO Thomas Verstraeten aan de telefoon vanuit Bulgarije.

Leuven

Verstraeten en zijn partner Danneels slagen met de instap van Gimv in een nieuwe stunt. De twee ondernemers leerden elkaar kennen tijdens hun studies burgerlijk ingenieur in Leuven. Toen de IT'er Verstraeten op zoek was naar een investering, stootte hij via Danneels, die actief was in de chemie, op Televic. Dat bedrijfje was in 1946 opgericht als fabrikant van professionele radiosystemen door Urbain Van Hulle, beter bekend als de 'radiodokter'.

Binnen vijf à zes jaar willen we de omzet van Televic verdubbelen, via organische groei maar ook via overnames. Tom Van de Voorde Directeur Smart Industries bij Gimv

Danneels en Verstraeten kochten het gezonde maar ingeslapen bedrijf in 1998. Televic draaide toen een omzet van minder dan 8 miljoen euro. De nieuwe eigenaars krikten dat bedrag in twee decennia op tot 130 miljoen euro, waaruit ze vorig jaar een operationele winst (ebit) van ongeveer 20 miljoen euro haalden. Die enorme groei realiseerden ze door het productportfolio fors uit te breiden en voluit in te zetten op internationalisering.

In 2005 won Televic als eerste Vlaamse bedrijf de award voor Beloftevolle Onderneming van het Jaar. Vorig jaar deden Danneels en Verstraeten met het Duitse bedrijf GSP Sprachtechnologie hun grootste overname ooit, waardoor Televic een derde groeide. De twee eigenaars gingen daarna op zoek naar een externe partner, die voor de lange termijn aan boord wilde blijven om de financiële slagkracht van Televic te versterken. Gimv kreeg daarbij de voorkeur op een handvol andere - grotendeels Belgische - kandidaten, waaronder de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren.

Verdubbelen

De instap van Gimv moet de groei van het Izegemse bedrijf vleugels geven. 'Binnen vijf à zes jaar willen we de omzet van Televic verdubbelen, via organische groei maar ook via overnames', zegt Tom Van de Voorde, directeur Smart Industries bij Gimv. 'Televic is een onbekende en onbeminde parel. We willen de visibiliteit van het bedrijf verhogen.'

Danneels (56) en Verstraeten (54) blijven aan boord als CEO. Terwijl de discrete Verstraeten op de achtergrond blijft, ontpopt Danneels zich als netwerktijger in de West-Vlaamse heimat en het Leuvense studienetwerk. De man is bestuurder bij het onderzoekscentrum imec en de KU Leuven en was tot voor kort voorzitter van Voka West-Vlaanderen. 'Men zegt altijd: doe geen zaken met je vrienden', besluit Verstraeten. 'Maar in dit geval heeft het toch goed gewerkt.'