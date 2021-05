Twitter voert concurrentie met Clubhouse op

De app Clubhouse gooide hoge ogen in het genre, met optredens van beroemdheden zoals de ondernemers Elon Musk en Mark Zuckerberg. De app, waar gesprekken alleen via audio verlopen, was alleen beschikbaar op iOS en op uitnodiging, maar zag haar aantal gebruikers snel tot zo'n 10 miljoen stijgen. Zowat elke berichtendienst en sociaal netwerk kondigde daarop eigen plannen aan voor sociale audio.