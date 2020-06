Ubizen-beleggers halen slag thuis

Enkele tientallen aandeelhouders van de netwerkbeveiliger Ubizen hebben na meer dan tien jaar een schikking bereikt met het Amerikaanse Cybertrust. De omvang is niet bekend.

Cybertrust haalde Ubizen in 2007 met een uitrookbod van 2,10 euro per aandeel van de beurs. De Amerikaanse groep bezat toen 95,8 procent van het Leuvense bedrijf.

Een 70-tal aandeelhouders lanceerde een procedure om een hogere prijs te bekomen. Ze waren van oordeel dat het bod van Cybertrust geen rekening hield met de fors betere resultaten van Ubizen over het boekjaar 2006. Ubizen boekte dat jaar een nettowinst van 6,98 miljoen euro, een resultaat dat fors hoger lag dan het nettoverlies van 0,21 miljoen het jaar voordien.

Enkele maanden later werd Cybertrust overgenomen door Verizon. Ubizen - omgedoopt tot Cybertrust Belgium - zou daarbij gewaardeerd zijn aan 7,2 euro per aandeel.

Na dertien jaar procederen hebben de twee partijen een dading gesloten, zeggen meerdere bronnen. Hoeveel de beleggers cashen, is niet bekend. 'Uit de expertise op vraag van de Ondernemingsrechtbank blijkt dat de prijs in de prospectus van het uitrookbod beduidend lager lag dan de reële waarde van de aandelen', zegt Laurent Arnauts, de advocaat van de Ubizen-beleggers. Wegens de vertrouwelijkheid van het akkoord kan hij er geen bijkomende details over kwijt.