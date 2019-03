'Uitstel 5G-veiling is nefast voor onze concurrentiepositie'

De overheden van dit land konden woensdag alweer geen akkoord bereiken over de veiling van de radiofrequenties voor 5G. Het supersnelle mobiele internet moeten we in België niet verwachten voor 2021.

Met de verkiezingen op 26 mei en de daaropvolgende formatie in zicht, is een veiling dit jaar of zelfs begin volgend jaar lang niet meer realistisch. Na het politieke spel moeten de telecomoperatoren bovendien nog flink wat werk verzetten, zoals het vervangen van antennes. 5G zal ten vroegste in 2021 beschikbaar zijn in België.

'De politiek kiest ervoor om op een kasseiweg te blijven rijden'. Danielle Jacobs Directeur van Beltug

Dat staat in schril contrast met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea, waar het dit jaar al gefaseerd commercieel wordt uitgerold. In verschillende Europese landen is de veiling van de 5G-band al achter de rug, zoals in Italië, Oostenrijk en Zwitserland. In Duitsland loopt de veiling met vier geïnteresseerde operatoren. Frankrijk volgt in de herfst, en Nederland volgend jaar. Europa verwacht van België dat het zeker in de loop van volgend jaar de veiling afrondt.

Voor de consumenten heeft het uitstel weinig impact. Video’s streamen op de smartphone gaat vandaag met 4G ook al vlot. Met 5G zal het filmpje enkele seconden sneller beginnen te spelen. ‘Meer of betere mobiele breedband is niet het probleem’, vindt Michael Peeters, programmadirecteur connectiviteit bij het Leuvense onderzoekscentrum Imec. ‘Maar 5G moet wel de mobiele netwerken efficiënter maken en de weg banen voor meer mobiele toepassingen in de industrie. Zo werkt 5G als een turbo op onze economische motor. Net zoals 4G een turbo was op mobiele toepassingen voor particulieren.’

Nefast

Danielle Jacobs van Beltug, de vereniging van ICT-managers, zit op dezelfde lijn. ‘5G is de infrastructuur van de toekomst en dus economisch heel belangrijk. Als je die technologie uitstelt, is het alsof je ervoor kiest op een kasseiweg te blijven rijden.’

Hoe snel is 5G? 5G is de nieuwe generatie mobiel internet. Op haar piek kan die tot 200 keer sneller zijn dan de voorganger 4G.5G kan snelheden tot 20 Gbps (gigabit per seconde) halen. 4G houdt het meestal bij 100 Mbps. Minstens even belangrijk is dat de bedrijven dankzij 5G een betrouwbaarder netwerk krijgen. Er is minder kans op ‘latency’ of vertraging dan op het huidige 4G-netwerk. Het wegwerken van dat euvel is cruciaal voor kritische toepassingen zoals zelfrijdende voertuigen of robotchirurgie.

Een uitstel van enkele maanden zou volgens Jacobs niet erg zijn. ‘Maar door de verkiezingen en de regeringsvorming weten we niet hoelang het gaat aanslepen. Onzekerheid is altijd slecht. Veel ICT-managers werken internationaal: in andere landen zullen ze 5G wel kunnen testen, en hier niet. Dat is geen comfortabele uitgangspositie.’

Ook Françoise Chombar, CEO van de chipfabrikant Melexis, vindt het uitstel van de 5G-veiling een groot probleem. ‘Het is nefast voor onze concurrentiepositie als we technologisch achteropraken. 5G is nodig voor smart grid, internet of things, autonoom rijden en nieuwe diensten.’

Het uitstel hypothekeert onze mobiliteit, reageert Luc Bontemps, topman van de automobielorganisatie Febiac. ‘5G is nodig om autonome en geconnecteerde voertuigen te laten communiceren met elkaar. Elke seconde is van essentieel belang voor de reactietijd om ongevallen en files te vermijden.’

Politieke spel

Chombar laakt het politieke spel. ‘Rigide staatsstructuren hinderen onze vooruitgang. Alweer doen onze overheden en politici niet wat ze zouden moeten doen, terwijl ze zich wel bezighouden met dingen waar ze beter van wegblijven. Alweer mis ik hier een duidelijke constructieve toekomstvisie.’

De federale overheid en de deelstaten raken het maar niet eens over de precieze modaliteiten van de veiling van specifieke radiofrequenties. De veiling kan in theorie 680 miljoen euro opleveren, maar de verdeling van de opbrengsten vormt een struikelblok.

Bij de vorige spectrumveiling vloeide 80 procent naar het federaal niveau. De rest ging naar de deelstaten. Maar ditmaal willen de deelstaten meer. Ze redeneren dat mensen het supersnel mobiel internet vooral gebruiken voor mediaconsumptie - zoals het bekijken van video’s of luisteren naar muziek. En media is een deelstaatbevoegdheid.