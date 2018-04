UnifiedPost haalt 25 miljoen euro op

Het fintechbedrijf UnifiedPost heeft een nieuwe kapitaalronde achter de rug. De onderneming uit Terhulpen haalt naar Belgische normen een fors bedrag op: 25 miljoen euro. Het geld dient onder meer om de internationale groei te versnellen.

De naam UnifiedPost, in 2001 opgericht door CEO Hans Leybaert, doet denken aan postdiensten. De oorsprong van het bedrijf situeert zich dan ook in documentverwerking. Dat is nog steeds een van de kernactiviteiten, maar de waaier aan diensten is intussen veel breder dan dat. Betalingen vormen nu de andere pijler.De combinatie met documentverwerking is redelijk uniek in de sector.

UnifiedPost biedt op die twee basissen bovendien een reeks diensten met toegevoegde waarde aan, zoals identiteitsherkenning, geautomatiseerde boekhouding en apps. Het kan bij zijn klanten, via een one stop shop-oplossing, de hele financiële waardeketen voor zijn rekening nemen, van factuur tot betaling en van arbeidscontract tot en met loonbrief.

De groep mag bij het brede publiek dan geen bekende naam zijn, heel wat Belgen krijgen er zonder het te weten mee te maken. Zo heeft UnifiedPost een sectorcontract met alle uitzendbedrijven in ons land om de documenten van interimkrachten te verwerken, en daarnaast ook de eigen documenten van de spelers in de sector. UnifiedPost is via sectorcontracten in België ook kind aan huis bij onder meer de verzekeraars en de leasingondernemingen en in Nederland in de bouwsector.

Wereldwijd

Het heeft heel wat bekende namen in de klantenportefeuille zitten die alleen al voor de grote bedrijven meer dan 500 namen telt. Het gaat onder meer om DHL, Swift, Q8, Boskalis en informatieleverancier Reuters. Voor die laatste is UnifiedPost wereldwijd actief, in 136 landen.

230 Aantal werknemers UnifiedPost heeft omgerekend naar voltijdsen 230 mensen in dienst in de Benelux en Oost-Europa

Mede door overnames - zes tot nu toe - is UnifiedPost intussen goed voor 230 werknemers (omgerekend naar voltijdsen) in de Benelux en Oost-Europa (Roemenië en Griekenland) en een geconsolideerde omzet in 2017 van 26 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro nettowinst overbleef, zegt Hans Leybaert. Voor dit jaar verwacht hij meer dan 30 miljoen euro omzet. Jaarlijks worden zo'n 200 miljoen documenten verwerkt.

Om de groei te ondersteunen tankt UnifiedPost nu 25 miljoen euro vers kapitaal bij. Veel details over de financiers kan Leybaert echter niet geven. Twee namen zijn wel bekend: de federale investeringsmaatschappij FPIM en de Vlaamse sectorgenoot PMV. Ook een Amerikaanse investeerder, die zich op de valreep aanmeldde, stapt mee, net als een aantal family offices en niet nader genoemde andere privépartijen. 'Het grootste deel van het geld komt uit België en de FPIM en PMV nemen daarvan een belangrijk stuk voor hun rekening', aldus de CEO.

Overnames

In totaal haalde UnifiedPost met de nieuwe ronde erbij al 43 miljoen euro op, onder meer bij het Leuvense PE Group, SmartFin Capital (Jürgen Ingels) en Fortino (Duco Sickinghe), maar Fortino is intussen weer uit het kapitaal gestapt.

We hebben al concrete overnamedoelwitten op het oog, maar tot nu reden we met de rem op. Nu de kapitaalverhoging rond is, kunnen we gas geven. Hans Leybaert Oprichter en CEO UnifiedPost

De verse middelen, die de vorm aannemen van automatisch in aandelen converteerbare obligaties, zullen volgens Leybaert dienen voor overnames en productontwikkeling. Op dat laatste vlak gaat onder meer de aandacht naar data-analyse. 'We hebben zoveel data van onze klanten die over onze platformen lopen. Die kunnen we analyseren om nieuwe diensten aan te bieden.'

Voor de overnames kijkt UnifiedPost vooral buiten de Benelux, maar binnen Europa. 'We hebben veel internationale klanten, maar onze verkoopactiviteiten situeren zich hoofdzakelijk in de Benelux. Met de kapitaalverhoging willen we buiten de Benelux actiever worden, bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. We hebben al concrete doelwitten op het oog, maar tot nu reden we met de rem op. Nu de kapitaalverhoging rond is, kunnen we gas geven', zegt Leybaert.