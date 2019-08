Vakbond Econocom roept op tot staking

De vakbonden bij de informaticadienstverlener Econocom in Zaventem roepen het personeel op om vrijdag het werk neer te leggen. Ze voeren actie omdat een hoofdafgevaardigde van de christelijke vakbond aan de deur werd gezet.

De vakbondsmilitant werd eind vorige maand ontslagen. 'Hij was al 19 jaar als werknemersvertegenwoordiger aan de slag', zegt Martin Willems van de Franstalige vakbond CNE-CSC. Volgens hem werd de vakbondsman ontslagen omdat hij te veel tijd stak in zijn vakbondswerk. 'Maar het is niet aan de directie om dat te bepalen.'