Vers geld voor Nederlandse participatie Matexi-familie

De noodlijdende kaartenmaker AND International Publishers krijgt een kapitaalinjectie van 1 miljoen euro.

De Nederlandse beursgenoteerde kaartenmaker AND International Publishers krijgt een reddingsboei toegeworpen van 1 miljoen euro, in de vorm van een in aandelen converteerbare lening. Volgens een summier persbericht van AND van vrijdag bereikte de onderneming daarover overeenstemming met 'een groep investeerders'. De details van de overeenkomst zullen in januari worden gefinaliseerd.

In het persbericht staat niet wie de investeerders zijn. Volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad gaat het om aandeelhouders van de onderneming. CEO Thierry Jaccoud zegt in een reactie dat het om een combinatie gaat van bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders, maar namen wil hij niet kwijt.

AND is voor ongeveer 35 procent in handen van de Rotterdamse zakenman en investeerder Cees de Bruin en zijn dochter Belle.

Matexi

Volgens de recentste gegevens zit ook de Belgische investeringsmaatschappij QuaeroQ van de familie Vande Vyvere achter bouwgroep Matexi in het kapitaal. Het in maart verschenen jaarverslag van AND over 2018 heeft het over een belang van bijna 13 procent, maar de van september daterende jaarrekening van QuaeroQ vermeldt een participatie van ruim 10 procent. Bij QuaeroQ was vrijdag niemand bereikbaar voor commentaar.

AND zit al een tijdje in financiële problemen. De piepkleine maker van digitale kaarten moet opboksen tegen veel grotere partijen als Here Technologies, TomTom en Google. Het bedrijf zag de omzet de laatste jaren sterk dalen, tot amper 1 miljoen euro in 2018 tegen nog 7,3 miljoen in 2016.

Bijna lege kas

Ook lopen de verliezen op: in 2016 was er nog bijna 3 miljoen euro winst, maar vorig jaar was er al een verlies van ruim 3 miljoen. Het bedrijf had voor de lening waarschijnlijk maar minder dan 2 miljoen euro meer in kas. Bij de halfjaarcijfers kondigde de leiding al aan in gesprek te zijn over 'een scala aan financiële mogelijkheden' met 'verschillende financiers' om de problemen op te lossen.