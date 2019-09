Voor overnamejager Combell is het eten of gegeten worden

De honger van de Gentse websitebeheerder Combell is na de overname van een Italiaanse sectorgenoot nog lang niet gestild. Een volgende deal staat al in de steigers. ‘Combells twee grote concurrenten zitten ook niet stil. Het moet meedoen.’

Combell heeft de recente fusie met zijn Nederlandse sectorgenoot TransIP nog niet verteerd, of het kondigde afgelopen week al een nieuwe deal aan. Het Italiaanse Register werd overgenomen en geïntegreerd in de fusiegroep, die in juni de naam team.blue kreeg. De nieuwe combinatie, met Combell-stichter Jonas Dhaenens aan het roer, levert domeinnamen, e-mailboxen en aanverwante internetdiensten aan 2 miljoen klanten uit tien Europese landen.

Daar blijft het wellicht niet bij. In het Financieele Dagblad zegt de Canadees Ali Niknam, de oprichter van TransIP en naast Dhaenens en de Britse investeringsgroep HG een van de drie grote aandeelhouders van team.blue, dat al gesprekken lopen voor een nieuwe overname.

Consolidatie

Het gaat zo hard omdat op de Europese markt voor webhosting een grote consolidatie aan de gang is. ‘Combell heeft niet veel keuze’, zegt een goedgeplaatste bron. ‘De twee grote concurrenten, het Duitse United Internet en het Amerikaanse GoDaddy, zitten niet stil en doen ook overnames. Het is dus meedoen of de handdoek in de ring gooien.’

De configuratie uit de beginjaren van het internet, een versnipperde markt met kleine lokale hostingbedrijven, is niet meer houdbaar.

De configuratie uit de beginjaren van het internet, een versnipperde markt met kleine lokale hostingbedrijven, is niet meer houdbaar. Steeds meer kmo’s beperken zich niet langer tot een domeinnaam en een handvol mailadressen, maar vragen van hun webhoster ook diensten als online marketing of dataopslag in de cloud. Zo’n allesomvattende dienst vergt echter krachtige online platformen en helpdesks die de klok rond paraat staan. Hostingreuzen als team.blue die de investeringskosten meteen over miljoenen klanten kunnen uitsmeren, kunnen kleinere spelers wegconcurreren.

Britten achter de schermen

Hoewel alle aandacht bijna automatisch naar CEO Dhaenens gaat, speelt het Britse HG achter de schermen een belangrijke rol in de jacht op overnames. Het was zowel strategisch aandeelhouder van Combell als van Register, en dus lag een samengaan van beide bedrijven al langer voor de hand. De operatie werd wellicht wat uitgesteld omdat de fusieopportuniteit met TransIP zich aandiende.

HG, met de Vlaamse ex-consultant Joris Van Gool aan boord, zegt ‘verder te zullen investeren in de nieuwe gecombineerde groep’ en spreekt van ‘de creatie van een Europees kampioenbedrijf in digitale diensten voor bedrijven’. De investeringsgroep heeft nog drie andere hostingbedrijven in portefeuille.

Winstmachine

Misschien heeft ook de lage rente de Italiaanse overname bespoedigd. ‘De lage rente is wel een tweesnijdend zwaard’, nuanceert onze insider. ‘Het maakt de financiering goedkoper, maar stuurt de waarderingen van overnameprooien hoger. Je kan je de vraag stellen wat het beste is: een dure deal met goedkoop geld, of een goedkope deal met duur geld.’

Team.blue (275 miljoen euro opgetelde omzet) is naar eigen zeggen meer dan 1 miljard dollar waard. Dat is volgens kenners een realistische waardering vanwege het hoge winstpotentieel. Het ‘oude’ Combell van voor de overnames was vorig jaar goed voor een omzet van 100 miljoen euro omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) rond 48 miljoen euro, wat neerkomt op een marge van 48 procent.