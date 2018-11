Voorlopig geen Europese digitaks

Een snel besluit over de invoering van een Europese 'digitaks' voor internetbedrijven zoals Google en Facebook lijkt op de lange baan te worden geschoven.

De EU-ministers van Financiën konden het in Brussel niet eens worden over een tijdelijke belastingmaatregel die zou worden vervangen door mondiale regels, zodra die er zijn. Volgens de Nederlandse minister Wopke Hoekstra willen de meeste EU-lidstaten toch liever dat de belasting van techreuzen op mondiaal niveau wordt geregeld.

Die internationale afspraken moeten worden uitgewerkt door de OESO, het samenwerkingsverband van 36 landen, maar dat kan nog jaren duren. Daarom kwamen de ministers in september in principe overeen een tijdelijke digitaks op de omzet in te voeren. Die taks blijkt echter bij veel landen te veel vragen en zorgen op te roepen.

Ontwijken

Er was sprake van een heffing van 3 procent op de digitale omzet van bedrijven. De EU - de Europese Commissie legde het voorstel al in april op tafel - wil op die manier de grote bedrijven aanpakken die er nu van beschuldigd worden belastingen te ontwijken door winsten te versluizen naar fiscaal gunstige landen zoals Ierland. Precies daarom liggen meerdere van dergelijke landen in de Unie dwars.

Maar ook Duitsland, aanvankelijk een voorstander, krabbelde dinsdag terug. Het land drong aan op een herziening van de plannen en pleitte voor uitstel tot midden 2020. Frankrijk deed een grote toegeving door uitstel van de implementatie tot eind dat jaar te slikken. Maar niettemin vindt Parijs dat Europa eind dit jaar een akkoord moet bereiken, om nationale initiatieven tegen te gaan.

Lappendeken

De Europese Commissie wil een besluitvorming tegen december, uit angst dat een aantal lidstaten op eigen houtje wetgeving invoert, waardoor een lappendeken aan regels in de Europese Unie ontstaat. Londen nam al het voortouw en kondigde vorige week aan per april 2020 een belasting op digitale diensten in te voeren. Spanje meldde ook al plannen aan en Italië dreigt ermee als er geen Europese deal komt.