Voormalige topman Wirecard opgepakt

Een dag nadat het Duitse fintechbedrijf Wirecard heeft toegegeven dat een kwart van de activa - 1,9 miljard euro - fictief zijn, heeft de politie in Munchen Markus Braun opgepakt. Hij was tot vorige week de CEO van het bedrijf.

Zo valt beetje bij beetje het doek over een van de belangrijkste Duitse parels in de fintechsector. Eerst moest het bedrijf de voorstelling van de resultaten voor het voorbije boekjaar tot vier keer uitstellen. Daarna zei boekhoudkantoor EY een gat van bijna 2 miljard euro in de boeken te hebben gevonden, met aanwijzingen van fraude.