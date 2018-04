Voorzitter Realdolmen: 'Dit is geen overname om kosten te besparen'

Henri Van Engelen noemt de 37 euro van het Franse Gfi het hoogste en beste bod dat voorhanden was.

Het overnamebod van het Franse Gfi Informatique op Realdolmen is vandaag van start gegaan. De aandeelhouders kunnen tot 31 mei hun aandelen aanbieden, tegen 37 euro per stuk - of 11,03 euro per warrant.

De 37 euro is goed voor een premie van 11 procent tegenover de slotkoers van de dag voor de Fransen hun bod hadden uitgebracht.

Wie is Henri Van Engelen? Van Engelen begon zijn carrière bij IBM. Hij schopte het daar tot hoofd van de pc-afdeling in de Belux. Daarna trok hij naar Origin, dat werd overgenomen door Atos. Sinds 2006 werkt Van Engelen voor Wolters Kluwer, waar hij eerst de Belgische divisie leidde en nu Europees hoofd is van Tax & Accounting. Van Engelen werd in september van vorig jaar voorzitter van Realdolmen, een IT-dienstenleverancier met 1.200 werknemers en meer dan 1.000 klanten in de Benelux.

Dat is niet al te genereus gezien Realdolmen na een moeilijke periode goed op weg was om zijn marges te verbeteren dankzij de vlottere aanwerving van medewerkers, hogere tarieven en een beter kostenbeheer.

Henri Van Engelen: 'We hebben een onafhankelijke partij een 'fairness opinion' gevraagd. Die bevestigde dat 37 euro een goede prijs is, de beste op de markt. De premie bedraagt trouwens 22 procent ten opzichte van het koersgemiddelde van de drie maanden ervoor, en zelfs 28 procent als we zes maanden terugkijken.'

'Sinds de financiële crisis heeft het aandeel altijd geschommeld tussen 10 en 17 euro. Het is pas de jongste tijd dat het aandeel is gestegen, dankzij het operationeel goed beheer. De raad van bestuur moet zich echter niet alleen bezighouden met de korte termijn maar ook met de lange termijn van het bedrijf. Dit was het juiste moment om die keuze te maken.'

'Het is belangrijk om de al verworven winsten vast te klikken. Dat er meer in zat, is speculatie. Een tegenvaller of een geopolitieke crisis kon het aandeel weer voor jaren doen dalen. Voor zij die al lange tijd aandeelhouder waren, is dit een zeer mooi bod.'

Vindt u het niet spijtig dat alweer een Belgisch IT-bedrijf in buitenlandse handen valt? Kon Realdolmen niet op eigen houtje groeien?

Van Engelen: 'De IT-sector consolideert snel. En het is een heel complexe markt geworden met talloze technologieën. In Nederland zijn de IT-bedrijven een factor groter dan in België. Om in die markt onze kansen te behouden, hebben we een partner gezocht.'

'Dit is geen overname om kosten te besparen. Gfi breidt uit naar de Benelux en Realdolmen versterkt zich met mensen en producten. Bovendien vullen de twee elkaar aan inzake klanten: Gfi mikt op grote bedrijven, terwijl Realdolmen sterk staat in het middensegment.'

'Met deze deal kan Realdolmen zich verankeren in België. Dat is geen utopie. Ik heb het in 2000 als CEO van Origin zelf meegemaakt toen we door een in België onbekend Frans bedrijf, Atos, werden overgenomen. Ik ben daar tot 2006 als CEO aan de slag gebleven en heb de onderneming verder kunnen uitbouwen tot een gerespecteerd IT-bedrijf. Vandaag, tien jaar later, is de IT-dienstenleverancier een gevestigde naam bij alle grote bedrijven.'

Verdwijnt de naam Realdolmen op termijn?

Van Engelen: 'Daar hebben we nog niet over gesproken. Ik kan me daar sowieso niet over uitspreken, die beslissing komt toe aan de overnemer.'