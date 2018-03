Vroegere topman wil Qualcomm overnemen

Na het mislukte bod van het Singaporese Broadcom, wil de Qualcomm- voorzitter Paul Jacobs een poging wagen om de Amerikaanse chipgigant binnen te rijven.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is Jacobs volop op zoek naar financiële partners om Qualcomm , dat dertig jaar geleden werd opgericht door zijn vader, van de beurs te halen.

Daarbij zou Jacobs, die zelf tot 2015 de dagelijkse leiding had over de chipgigant, ook het iconische Japanse techbedrijf Softbank hebben gepolst. Via zijn investeringsfonds Vision Fund, waarin ook Saudisch geld zit, rijgt Softbank dezer dagen de technologie-investeringen aan elkaar.

Maar net die buitenlandse financiering kan een hinderpaal vormen voor Jacobs' plannen. Eerder deze week sprak de regering-Trump nog haar veto uit tegen de overnameplannen van het Singaporese Broadcom. Die groep had 117 miljard dollar - omgerekend 95 miljard euro - veil voor Qualcomm. Als Broadcom zijn zin had gekregen, was het uitgegroeid tot de grootste chipmaker ter wereld na het Amerikaanse Intel en het Koreaanse Samsung.

Wachten op het Witte Huis

Het Witte Huis verzette zich uiteindelijk tegen de deal - die de grootste ooit zou geweest zijn in de technologiesector - omdat het van mening was dat die de nationale veiligheid van de Amerikaanse overheid zou bedreigen.

De aanhoudende discussies over de avances van Broadcomm hadden ook gevolgen voor Jacobs' positie binnen het Amerikaanse techbedrijf. Groeiende ontevredenheid van aandeelhouders over de manier waarop hij het overnamedossier had aangepakt, dwong Jacobs vorige week nog om een stap opzij te zetten als voorzitter van de raad van bestuur.