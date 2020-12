Waals Odoo gooit opnieuw met bonussen om IT-talent te lokken

De steile groeicurve van het Waalse Odoo houdt aan. Ondanks een minder jaar door corona is het softwarebedrijf op zoek naar 1.000 nieuwe werkkrachten. 'We willen als Belgisch bedrijf een plaats veroveren tussen de IT-giganten.'

De Waals-Brabantse softwareleverancier Odoo wil in 2021 1.000 nieuwe mensen aannemen, van wie 500 in België. Het bedrijf van de Waalse ondernemer Fabien Pinckaers (41) levert software aan kmo's volgens het alles-in-éénprincipe: een complete toolbox met applicaties die gaan van de boekhouding tot de verkoop en het klantenbeheer. Het basispakket van Odoo bestaat uit zowat 50 softwaretools, maar daarnaast werkt het bedrijf samen met 2.600 partners die bijkomende diensten aanbieden.

Hoewel Odoo door de coronacrisis dit jaar minder groeide dan verwacht - 55 procent in plaats van de vooropgestelde 65 procent - heeft Pinckaers een goed oog op het jaar dat komt. 'De vraag op de markt is de jongste drie maanden enorm gegroeid. Bedrijven krabbelen recht en durven opnieuw te investeren. Ik voel een momentum komen en we moeten voorbereid zijn als het zover is.' Hij is stellig dat zijn bedrijf in 2021 opnieuw de doelstelling van 65 procent groei haalt.

Schermvullende weergave Fabien Pinckaers in Grand-Rosière, het Waalse dorpje waar de hoofdzetel van Odoo ligt. ©Debby Termonia

In België werken nu meer dan 500 mensen voor Odoo, verspreid over de vestigingen in Brussel, Antwerpen, en de opmerkelijke hoofdzetel van het bedrijf, het dorpje Grand-Rosière in Waals-Brabant. De directievergaderingen vinden plaats in een 150 jaar oude boerderij, bijgenaamd Farm 1. Pinckaers bureau ligt iets verderop, in Farm 2. Hij verplaatst zich op de landelijke baantjes via een elektrische step.

Odoo wordt gezien als de ster van ondernemend Wallonië - het was het eerste en enige bedrijf dat staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) als 'digitale ambassadeur' kon opnoemen - en groeit de jongste jaren als kool. '50 procent van het personeel werkt minder dan 18 maanden voor Odoo', zegt Pinckaers, die al werd omschreven als de 'Waalse Bill Gates'. Een jaar geleden stapte het Amerikaanse investeringsfonds Summit Partners, dat in 2014 ook in het techbedrijf Uber investeerde, in het kapitaal. Samen met andere aandeelhouders telde het 90 miljoen dollar neer voor een minderheidsbelang.

War for talent

Net zoals bij vorige aanwervingsrondes zijn IT-profielen erg gegeerd. In 2019 zocht Pinckaers 160 programmeurs, die elk een bonus van 10.000 euro kregen. Die 'war for talent' woedt duidelijk nog steeds. Deze keer zoekt Odoo 200 nieuwe softwareontwikkelaars, die elk zicht hebben op een bonus van 5.000 euro. Bovendien belooft het bedrijf de ontwikkelaars die hun job elders opzeggen om bij Odoo te komen werken een premie van 15 procent. Daarnaast worden 400 mensen aangeworven bij de verkoop, en nog eens 400 als consultant.

Groeipijn lijkt onoverkomelijk bij zoveel stevige uitbreidingen die kort na elkaar volgen. Zeker omdat veel nieuwe werknemers hun weg moeten vinden in het bedrijf in tijden van telewerk en videocalls. 'We werken hard om alle nieuwe werknemers snel te integreren aan de hand van e-learning. Het feit dat de meerderheid van de werknemers na negen maanden nog steeds bij ons is, bevestigt dat we goed bezig zijn', zegt Pinckaers.

Tiny

Pinckaers richtte Odoo op in 2004 vanuit zijn studentenkamer aan de UCL. De start-up heette eerst TinyERP - maar al snel besefte Pinckaers dat Amerikanen een bedrijfsnaam met 'tiny' weglachen - en daarna OpenERP. Dat 'open' staat voor 'open source', wat betekent dat elke programmeur vrij mag sleutelen aan de broncode om verbeteringen aan te brengen. ERP, of ‘enterprise resource planning', is de software die de ruggengraat van elk groot bedrijf vormt en de toeleveringsketen organiseert, van de voorraden in het magazijn tot de facturen voor de klant.

Odoo telt 5,5 miljoen gebruikers, waarvan slechts 650.000 betalende. Wordt het doel van de nieuwe werknemers om dat laatste getal op te krikken? 'Niet per se, want gratis gebruikers zorgen voor gratis reclame', zegt Pinckaers. Hij kijkt liever naar het totale aantal gebruikers. Dat vindt hij een belangrijker cijfer dan de omzet, om zich met de Europese top te meten.

'Er is maar één mega-IT-bedrijf in Europa: SAP, met een waarde van 124 miljard dollar. Het op een na grootste, Sage, is 17 keer kleiner. Alle andere IT-giganten die actief zijn in Europa zijn Amerikaans. Odoo heeft de ambitie om in België een tegengewicht te bieden en een plaats te veroveren tussen die IT-giganten', zegt Pinckaers. Daarom blijft het niet bij deze rekruteringsronde. In de komende vijf jaar wil Odoo 10.000 werknemers aanwerven, en 150.000 indirecte banen in het partnernetwerk creëren.