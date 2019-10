Wall Street-reus ontdekt fintech uit Herentals

De durfkapitaalpoot van de Amerikaanse bankgigant Citigroup investeert mee in de Belgische fintechstarter Cashforce.

Cashforce, dat zes jaar geleden in Herentals werd opgericht door de ondernemers Nicolas Christiaen en Bart Claes, ontwikkelde een softwareplatform dat snel kasstromen en werkkapitaal in beeld brengt bij bedrijven. Op die manier kunnen managers snel pijnpunten in de dagelijkse werking van hun bedrijf opsporen en geld besparen. De groep kan onder meer TomTom, Greenyard en Hyundai onder haar klanten rekenen.

Cashforce, dat zijn hoofdkwartier intussen naar Antwerpen verhuisde, tankte de voorbije jaren al 3 miljoen euro aan groeikapitaal bij het Pamika-fonds van de investeerder Michel Akkermans en Volta Ventures, het vehikel van ondernemers zoals Jurgen Ingels, Marc Coucke en Jonas Dhaenens. Dat geld moest dienen om verdere internationale groei mogelijk te maken.

Singapore

Vandaag beschikt Cashforce over kantoren in België, Nederland, het VK, Denemarken en New York. Later dit jaar zouden daar nog vestigingen in Zürich en Singapore moeten bijkomen.