Waterland investeert in IT-bedrijven Ad Ultima en Pylades

De investeringsmaatschappij Waterland brengt een Belgische en een Nederlandse IT-leverancier samen in een nieuwe groep met een omzet van 50 miljoen euro en meer dan 350 werknemers. Als meerderheidsaandeelhouder gaat Waterland de groei van de nieuwe speler helpen versnellen.

Nauwelijks een week na de instap in de Vlaamse radartechnologiebedrijven Intersoft en Advionics kondigt de investeerder Waterland Private Equity Investments al een nieuwe deal aan. Deze keer gaat het om de bedrijven Ad Ultima Group uit Kortrijk en de sectorgenoot Pylades uit Weesp in Nederland. Waterland brengt de twee IT-spelers onder in een nieuwe groep, waarvan het de meerderheid verwerft. Dat meldt Waterland in een persbericht.

Ad Ultima en Pylades zijn actief in businesssoftware. Die ondersteunt bedrijven bij hun digitale transformatie. Zeg maar het verbeteren van hun processen en het automatiseren ervan. Ze bieden een brede waaier van oplossingen, van hun belangrijkste partners Microsoft en het Amerikaanse PTC, maar ook uit eigen huis. Ad Ultima heeft onder de naam Ex Arte een eigen softwareplatform.

Bouw

Het Kortrijkse Ad Ultima werd in 2001 opgericht door Filip Bossuyt, die nog altijd de CEO is. Met ruim 250 werknemers is het de grootste partij van de twee. Pylades heeft ongeveer 100 mensen in dienst. Historisch ligt de focus van de Belgische onderneming op bedrijven die actief zijn in industriële productie, de bouw en de logistieke sector.

Dat levert bekende referenties op als de projectontwikkelaar Ghelamco Group – de Gentse vestiging zit overigens in de Ghelamco Arena – en het houtinterieurbedrijf Decospan. Enkele andere referenties van de nieuwe IT-speler zijn Van Hoecke (meubelbeslag), de milieugroep Vanheede, Schréder (verlichting), L-Acoustics (geluidssystemen), Huisman (oplossingen voor olie- en gaswinning) en SIF Group (funderingen voor onder meer windmolens).

Pylades werd in 1986 boven de doopvont gehouden door Michiel Nijsse, maar wordt sinds 2008 geleid door Pieter Duyvenvoorde en Mark Gooijer, die beiden mee in het kapitaal stapten. De Nederlandse onderneming, een van de eerste Microsoft Gold Certified Partners bij onze noorderburen, is ook actief in de logistieke sector, en daarnaast onder meer in de handel en de dienstverlening.

Erg complementair

Beide bedrijven worden samengevoegd omdat ze elkaar goed aanvullen. Zo heeft Ad Ultima een sterke positie in België en een groeiende activiteit in Frankrijk, met vestigingen in Parijs en Lyon, maar een beperkte aanwezigheid in Nederland. Daar heeft Pylades dan weer een leidende positie in enkele specifieke sectoren.

Het geheel haalt een omzet van 50 miljoen euro. Ook hier ligt het zwaartepunt bij Ad Ultima, maar details zijn niet bekend. Ad Ultima publiceert geen geconsolideerde cijfers, maar laat bij een Belgische spilvennootschap wel een forse groei van 28 procent in 2018 zien.

Business angels

Hoe groot het belang is dat Waterland verwerft, wordt niet bekendgemaakt. Bij Pylades wordt oprichter Nijsse helemaal uitgekocht en bij Ad Ultima zijn het enkele niet nader bekende business angels die van de gelegenheid gebruikmaken om uit het kapitaal te stappen. Zij hadden een minderheidsbelang, terwijl Bossuyt het bedrijf controleerde.

Waterland zal de groei van de gecombineerde groep helpen versnellen, niet alleen op eigen kracht maar ook via overnames. Ad Ultima heeft er al enkele op zijn actief staan. De markt waarin beide actief zijn, is in West-Europa nog erg gefragmenteerd. ‘We willen proactief handelen’, citeert het persbericht Filip Bossuyt. ‘De ervaring van Waterland in het ondersteunen van bedrijven in een versnelde, internationale groeistrategie door buy & build maakt van hen de meest aangewezen partner voor de groep.’